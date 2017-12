„Identifikační čísla lamp veřejného osvětlení slouží k upřesnění místa mimořádné události. Když někdo volá na naše operační středisko, operační důstojník přesně podle toho čísla zjistí, kde se lampa veřejného osvětlení nachází. To znamená, že máme přesnější lokaci,” řekl Novinkám Martin Kavka, tiskový mluvčí Hasičské záchranné služby v Praze.

Malý plechový štítek, který je viditelný i v noci, najdou lidé na sloupu lampy směrem do silnice, a to zhruba ve výšce 150 centimetrů. Očíslované jsou lampy v Praze, ale například i v Ústí nad Labem, Liberci, Teplicích nebo v Podbořanech.

Číslo na lampě najdete zhruba ve výši očí.

FOTO: Novinky

„V Praze toto využíváme velmi často, protože to je pro nás velké usnadnění a pro návštěvníky nebo obyvatele Prahy je to zjednodušení. To znamená, že nemusí přesně vědět, v jaké ulici se nachází,“ vysvětlil Kavka.

Každá lampa má přiděleno jedinečné, nezaměnitelné číslo, které se v případě zrušení lampy již dále nepoužije.

Očíslovány jsou také železniční přejezdy.

FOTO: Novinky

Očíslovány jsou také veřejné hodiny nebo železniční přejezdy. Zde je číslo napsáno černým písmem na bílé samolepící reflexní fólii, která se nachází na zadní straně ramene každého výstražného kříže nebo zadní straně světelné závorové skříně.

Jako první se značením veřejného osvětlení přišla společnost Eltodo v roce 1998, kdy převzala správu a údržbu v hlavním městě. Původně bylo značení zavedeno z důvodu snadnější identifikace hlášené poruchy, ale přinášelo také přesnou evidenci majetku a stalo se podkladem pro statistiky při řešení údržby a oprav. Postupem času toto označení začaly přebírat složky integrovaného záchranného systému.