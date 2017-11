Pozorování Dbalého v ústavu nařídil soud v říjnu. Své rozhodnutí opřel o vyjádření znalců, podle nichž nelze jinak učinit spolehlivé diagnostické závěry o lékařově duševním stavu. Dbalý si podal stížnost, kterou následně zamítl vrchní soud. Bezprostředně po zamítnutí stížnosti určil městský soud, kdy a kam má lékař nastoupit.

„Předsedkyně senátu zaslala obžalovanému Vladimíru Dbalému výzvu k nastoupení pozorování ve zdravotnickém ústavu. Obžalovaný se má dostavit zítra (v úterý) do konkrétní psychiatrické nemocnice a nastoupit pozorování. Pokud by se nedostavil, může být předveden policií a může mu být uložena pořádková pokuta až do výše 50 000 korun,” sdělila Puci. Dodala, že soud se nebude vyjadřovat k tomu, kterou nemocnici Dbalému určil.

Hospitalizace až na dva měsíce



Trestní řád stanoví, že nucený pobyt Dbalého v ústavu může trvat až dva měsíce, přičemž na žádost znalců může soud tuto lhůtu prodloužit maximálně o jeden další měsíc.

Hlavní líčení v kauze údajné korupce při nákupu gama nože a při digitalizaci chorobopisů, kterým se soud zabývá od loňského ledna a které mělo pokračovat v říjnu a listopadu, je odročeno naneurčito. Dbalý, který podle obžaloby získal při zadávání nákupu gama nože a zakázky na digitalizaci chorobopisů úplatky přes 27 miliónů korun, trvá na své osobní účasti u jednání. Svou vinu u soudu popřel, státní zástupce podle něj „bezostyšně lže”.

Další obžaloba na Dbalého se týká mimo jiné poradenských tendrů nemocnice. Hlavní líčení zatím nemohlo začít, rovněž kvůli zdravotnímu stavu obžalovaného.

Policie nedávno navrhla obžalovat tři osoby ještě v další větvi nemocničních kauz, která zahrnuje údajnou korupci v souvislosti s dodávkou pro pracoviště navigované chirurgie a dalšími tendry. Obviněný Dbalý mezi nimi není, kvůli urychlení řízení byl vyloučen k samostatnému řízení.