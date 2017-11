Předseda ODS Petr Fiala v pátek ani ve druhém kole nebyl hlasy ANO, KSČM a SPD zvolen do pozice místopředsedy. A to i přesto, že ODS je druhou nejsilnější stranou ve Sněmovně. V rozhovoru Novinkám řekl, že se jedná o demonstraci síly a o nátlak... Celý článek Je to demonstrace síly a nátlak hnutí ANO, říká Fiala po nezvolení místopředsedou»