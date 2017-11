Policie odložila vyšetřování únosu Čechů v Libanonu

Národní centrála proti organizovanému zločinu v minulých dnech odložila vyšetřování případu pěti Čechů, kteří byli předloni uneseni v Libanonu. Odůvodnila to nedostatkem informací. Napsal to ve středu server Aktuálně.cz. Pět mužů se do Česka vrátilo loni v únoru, v den jejich návratu byl z české vazby propuštěn libanonský agent Alí Fajád, o jehož vydání Česko požádaly Spojené státy kvůli podezření z napojení na teroristickou organizaci.