„Pan Hlavatý bude kandidovat za hnutí ANO, získal jednoznačnou podporu ANO pro senátní volby na Trutnovsku,” potvrdil v pondělí ČTK krajský předseda hnutí Pavel Plzák.

Jména všech kandidátů budou zveřejněna až po vydání rozhodnutí o registraci kandidátky. Přihlášky k registraci mohli kandidáti podávat do 20. listopadu do 16.00.

Hlavatému, který byl do Sněmovních voleb senátorem, zanikl zvolením do Sněmovny mandát senátora. Zaskočený poslanec, kterého do Sněmovny dostaly z 18. místa kandidátky preferenční hlasy, se od počátku netajil ambicí vrátit se do horní komory.

Když mu kritici jeho počínání připomínali, že doplňovací volby se budou konat toliko kvůli jeho neznalosti zákonů, opáčil, že on se nenechal zvolit, ale zakroužkovali jej voliči.

Na dotaz, zda se nehodlá nějak finančně podílet na nákladech za konání doplňovacích voleb, když se o své vlastní vůli nechal zapsat na kandidátku pro sněmovní volby, prohlásil, že ne, protože situaci nezpůsobil on, nýbrž ti, kdo jej volili. „Jich se zeptejte na to, jestli zaplatí náklady na dodatečné volby,” prohlásil nedobrovolný poslanec.