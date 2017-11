Taxikáři odvolali středeční protest. Vítězství zdravého rozumu, zní z magistrátu

Taxikáři v úterý večer odvolali plánovaný středeční protest, při němž chtěli na protest proti službě Uber vyjet do ulic. Až do 31. prosince však drží protestní pohotovost a požadují jednání s magistrátem a policií. V případě, že jednání zkrachují, hrozí dalšími protesty. Magistrát jejich rozhodnutí uvítal, je to podle něj „vítězství zdravého rozumu”.