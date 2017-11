Dostat se na vrchol samotného lešení není nic pro slabé povahy. První tři patra jsou jednoduchá - výtahem, v teple budovy Staroměstské radnice. Dalších asi třicet metrů stoupáme po točité rampě vedoucí až do místa tradiční vyhlídky oblíbené turisty. Zde přecházíme za zvídavých pohledů pracovníků na lešení. Signální vesty dávají jasně najevo, že jsme se sem nedostali šťastným omylem. Dalších 30 metrů už stoupáme po lešení a různě strmých kovových žebřících, které v chladném a sychravém dni mrazí do rukou.

Výstup až nahoru není nic pro slabé povahy.

Výhled z nejvyššího patra lešení nám však dopřává pohled na Prahu, jaký jsme nikdy neviděli a vidět ani nemohli. Navíc, jak manažer Staroměstské radnice Antonín Baloun podotýká, zřejmě už ani neuvidíme. Pokud se kolem věže v této výšce bude opět někdy nacházet ještě lešení, bude to nejspíše tak za tři až čtyři desítky let.

Lešení se na radnici dlouho nevrátí, podobný výhled se naskytne přibližně až za dalších třicet nebo čtyřicet let.

Otevření věže se už blíží, opravy ale nekončí



Třicet metrů do výšky navíc oproti oblíbenému turistickému místu s panoramatickým výhledem nám dává rozhled do dálky, který i v deštivém dni stojí za to. Nahoru směrem na nás směřují pohledy turistů, kteří se každý den houfně chodí ptát, zda je výhled z věže doopravdy uzavřený.

Lešení kolem radnice je ve výšce zhruba 70 metrů.

„Staroměstská radnice patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším pražským památkám a počet návštěvníků rok od roku roste. V roce 2016 si radnici přišlo prohlédnout celých 868 000 lidí. Většina návštěvníků má přitom zájem o výstup na věž. I proto doufáme, že rekonstrukce půjde podle plánu a věž bude znovu otevřena ještě letos v prosinci. Opravy radnice ale zdaleka nekončí a my už se také nemůžeme dočkat až Pražanům a návštěvníkům budeme moci Staroměstskou radnici předvést v dokonalém stavu,” řekla Novinkám mluvčí Prague City Tourism Barbora Hrubá.

Lešení, které vyrostlo kolem Staroměstské radnice, se tyčí zhruba 30 metrů nad tradičním vyhlídkovým místem.

