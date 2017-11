„A pak se s lidovcem na něčem domlouvejte. Nejdřív si plácnem, oni pak vycouvou a já jsem teď lhář. To je velká povolební agonie tohleto,“ napsal Farský na twitter s odkazem na rozhovor Bělobrádka pro server Aktuálně.

V něm Bělobrádek říká, že Farský se snižuje ke lžím, když vypráví, že lidovci vykopli STAN z koalice. Podle Bělobrádka se jedná o podlou lež.

To zopakoval i Novinkám. „Pan Farský je lhář a podrazák. A můžu to dokázat. Tvrdí, že jsme vykopli Starosty z koalice - to je nehorázná lež a pan Farský je naprosto nedůvěryhodný,“ prohlásil Bělobrádek.

„My jsme byli s Petrem Gazdíkem a panem europoslancem Polčákem domluveni, že když budou špatně vycházet průzkumy, že tu 10procentní koalici zrušíme. Bylo to po vzájemné dohodě. Rozešli jsme se v klidu. My jsme je rozhodně nevykopli, to je brutální lež a hanebnost,“ rozčílil se Bělobrádek.

Farský: Bělobrádek to ohýbá



Farský však tvrdí, že Starostové měli s lidovci dohodu, která zahrnovala společnou kandidátku a rovné postavení subjektů. „Lidovci přišli s absolutní změnou dohody - můžete být na naší kandidátce. My jsme tohle ultimátum nepřijali. Ano, když dáte někomu nesplnitelné, nesmyslné ultimátum, de facto ho vyhodíte,“ stojí si za svým Farský.

Dodal, že takové vyjádření zástupce KDU-ČSL spíše než cestu ke spolupráci demokratických stran uhlazuje cestu do vlády s ANO. „Mrzí mě, že to Pavlu Bělobrádkovi stojí za to, ohýbat tak nedávnou historii. Všichni si pamatujeme, jak to bylo, ví to média, ví to veřejnost. Možná teď potřebují vnějšího nepřítele, na kterého hodí vlastní neúspěch. Já ho hrát ale nebudu. Pro mě je to uzavřená kapitola,“ doplnil Farský.

Gazdík: Je to zbytečné



Předseda hnutí STAN Petr Gazdík se snaží spor nevyostřovat. „Nemyslím, že je dobré, aby se kdokoliv s kýmkoliv urážel. Připadá mi to zbytečné. Není vhodná doba na to si vyčítat jakékoliv hříchy minulosti,” sdělil Novinkám.

Na otázku, zda si o tom bude chtít s Farským promluvit, odpověděl, že ne. „Nebudu nikomu domlouvat. Honza Farský má svůj rozum. Chápu, že ho ten rozhovor mohl naštvat, z mého pohledu ten rozhovor Pavla Bělobrádka nebyl úplně šťastný. Ale teď je čas pro to, abychom spolupracovali při tvorbě zákonů,” míní Gazdík.

Rozvod byl v červenci



To, že lidovci půjdou do voleb ve volební koalici se Starosty, si odhlasoval sjezd KDU-ČSL koncem letošního května. Vedení dvojkoalici prosadilo navzdory některým kritickým hlasům z regionů, proti se dlouhodobě vyslovoval například Zlínský či Moravskoslezský kraj.

Aby se lidovci se Starosty dostali do dolní parlamentní komory, museli by ve volbách získat deset procent. Ve valné většině předvolebních průzkumů však zůstávali před prahem Sněmovny. Při samostatné kandidatuře každému ze subjektů stačilo pět procent. V červenci se proto dvojkoalice zhroutila. [celá zpráva]

Obě uskupení se nakonec do Sněmovny dostala. Lidovci získali 5,80 procenta hlasů, Starostové 5,18 procenta.