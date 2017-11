„Má rakovinu, metastáze na více místech, svoji diagnózu zná už cca tři týdny, léčbu odmítl, prognóza tři až sedm měsíců,“ napsal na svůj facebookový profil Bartík s tím, že zdroj své informace „z pochopitelných důvodů“ nezveřejní.

Dodal, že by takové zprávy nešířil, pokud by nešlo o nejvyššího státního činitele v době sestavování vlády, který chce navíc znovu kandidovat. „Je vysoký veřejný zájem na tom, aby to veřejnost věděla,“ napsal Bartík, který je radním v městské části Brno-střed za hnutí Žít Brno, které spoluzakládal, ale není jeho členem.

Ovčáček: Odporné lži



„Jsou to odporné lži a ten, kdo je šíří, je lidský odpad. Na S. Bartíka bude podána žaloba a trestní oznámení,“ komentoval Ovčáček na svém twitterovém účtu Bartíkův facebookový status, jehož kopii zveřejnil.

Zeman v září v TV Barrandov mluvil o tom, že podstoupil prohlídku na počítačovém tomografu. Chtěl tak vyvrátit spekulace o tom, že trpí rakovinou. Vyšetření prý potvrdilo, že je úplně zdravý.

V pondělí pak při potvrzování opětovné kandidatury sdělil, že mu „v sobotu odešla cukrovka“ a netrpí dnou.

Prezident se netají tím, že trpí neuropatií dolních končetin. Za posledních pár měsíců také značně zhubl. Z Hradu však od léta zní, že je zdravotně v pořádku a ke snížení hmotnosti došlo úpravou jídelníčku. Prezident také několikrát sám aktivně informoval veřejnost o tom, že se nevzdal alkoholu.