15:25 - Komunisté budou ve Sněmovně usilovat o vedení rozpočtového a petičního výboru.

15:24 - Komunisté představili prezidentovi své podmínky pro případnou podporu vlády.

Filip zmínil růst mezd a důchodů, ochranu přírodního bohatství země, či přijetí zákona o obecném referendu.

15:20 - Komunisté jednali s prezidentem o ustavující schůzi Sněmovny i o možné toleranci menšinové vlády. Uvedl to šéf strany Vojtěch Filip s tím, že toto téma nadnesl prezident.

14:59 - Hnutí ANO zároveň trvá na předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi.

14:55 - Hnutí ANO chce obsadit výbory pro sociální politiku, veřejnou správu, regionální rozvoj, zdravotnictví a zemědělství, jehož předsedou by mohl být předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. Chce také školský výbor. „Tady jsme ve sporu s ODS. V debatě jsme ochotní udělat kompromis,” uvedl Faltýnek.

14:50 - Poslanecký klub ČSSD zvolil na svém zasedání prvním místopředsedou Jana Birkeho. Místopředsedkyní bude Kateřina Valachová. Šéfem klubu byl již dříve zvolen Jan Chvojka.

14:40 - Piráti prosazují vznik výboru pro e-government. Hnutí ANO je v této iniciativě podporuje, pro je i ODS. Naopak proti je SPD. „Nás velice překvapilo, že má vzrůst počet výborů. Měli by říct, proč chtějí navyšování trafik pro sebe,” řekl Okamura.

14:10 - Komunisté v Lánech jednají s Milošem Zemanem. Zopakují mu, že míří do opozice. Řešit by se měla i případná tolerance menšinové vlády Andreje Babiše.

14:00 - Zástupci lidovců nepůjdou na jednání organizované Piráty. „Taková schůzka podle nás nedává smysl,” řekl šéf lidovců Bělobrádek Novinkám.

13:59 - Volební lídr ČSSD a dosluhující ministr zahraničí Lubomír Zaorálek novinářům při příchodu na schůzi poslaneckého klubu řekl, že jednání bude spíš technického charakteru. Klub bude řešit personální obsazení Sněmovny.

13:50 - Hnutí STAN řeklo, že se zatím neshodlo na podpoře Petra Fialy (ODS) do čela Sněmovny. Reagovalo i na slova ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), že by se strany měly sjednotit a podpořit konsenzuálního kandidáta, kterým by mohl být třeba předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

„Vážím si toho o to víc, že to říká ministr vnitra. Podřídím se tomu, co se po mně bude chtít,” uvedl na dotaz Novinek sám Petr Gazdík. Ostatní členové strany řekli, že v případě, že bude takový návrh, tak má jejich podporu.

13:40 - Hnutí STAN se na poslaneckém klubu zabývalo zrušením EET. „Navrhujeme, aby se u první a druhé vlny EET vstup stanovil na jeden milión korun a u třetí a čtvrté vlny navrhujeme její zrušení,“ řekl na tiskové konferenci předseda poslaneckého klubu Jan Farský.

13:30 - ODS na tiskové konferenci řekla, že se zúčastní setkání z kulatého stolu, který svolali Piráti. Jednat chtějí o předsedovi mandátového a imunitního výboru. ODS o toto předsednické křeslo usilovat nebude, ačkoliv ho doposud zastávala Miroslava Němcová z ODS.

Šéf ODS Petr Fiala s předsedou poslaneckého klubu Zbyňkem Stanjurou (vpravo)

FOTO: Renáta Bohuslavová, Novinky

13:25 - Na obsazení výborů se ODS s hnutím ANO v úterý neshodla. „Zatím to neodpovídá našim prioritám,“ řekl na tiskové konferenci předseda klubu Zbyněk Stanjura.

13:20 - ODS na setkání s ANO opět předložila argumenty, proč má být předsedou Sněmovny právě Petr Fiala. Chce tak zabránit tomu, aby hnutí ANO mělo všechny tři případné pokusy na sestavení vlády.

12:45 - Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce na středu svolat kulatý stůl zástupců všech stran kromě hnutí ANO a řešit vedení mandátového a imunitního výboru.

Opozice by podle něj měla výbor obsadit i kvůli tomu, že na začátku jednání by se mělo hlasovat o vydání šéfa ANO Andreje Babiše a předsedy klubu Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

12:42 - Babiš se znovu kriticky vyjádřil na adresu Mirka Topolánka, který hodlá kandidovat na post hlavy státu. Babiš zopakoval, že jej považuje za „nejzkorumpovanějšího premiéra”. [celá zpráva]

Babiš uvedl, že se až dosud ke kandidátům nevyjadřoval, ale Topolánkovu kandidaturu hodlá komentovat „velice intenzivně”.

12:35 - „Možná bysme si měli připomenout, jak dopadly volby,” glosoval výsledek jednání i snahy stran vymezovat se vůči ANO Babiš.

12:29 - Komunisté se kulatého stolu, který svolali Piráti k jednání o Sněmovně, nezúčastní. Podle předsedy Vojtěcha Filipa měly být pozvány všechny strany, tedy i hnutí ANO.

12:07 - Babiš rovněž bez uvedení jména řekl, že již má kandidáta na post ministra průmyslu. Jde prý o nestraníka.

„Dnes jsme konečně sehnal ministra průmyslu a mám velkou radost. Je to expert,” řekl Babiš.

12:06 - Andrej Babiš po jednání s ODS řekl, že si strany vyjasnily spornou otázku budoucího šéfa Sněmovny. Podrobnosti má dodat místopředseda Jaroslav Faltýnek.

11:48 - O mandátový a imunitní výbor, který by podle Pirátů měla obsadit opozice, si během prvních dvou kol vyjednávání o vedení Sněmovny žádná strana neřekla. Před schůzkou hnutí ANO se zástupci ODS to novinářům řekl Radek Vondráček.

„Je to bouře ve sklenici vody a šum, on si o ten mandátový a imunitní výbor nikdo neřekl, takže primárně nám zbyl,” uvedl Vondráček.

Radek Vondráček (ANO)

FOTO: Petr Horník, Právo

11:40 - Od 12 hodin zasednou poslanecké kluby občanských demokratů a hnutí STAN.

11:17 - Předseda Sněmovny může být podle Okamury „převolen“. „Třeba v případě, kdy by dlouho vládla vláda bez důvěry.” Také zopakoval, že SPD chce mít předsedu v bezpečnostním i hospodářském výboru a že chtěli i výbor zahraniční.

11:15 - Okamura po jednání s ODS řekl, že ODS trvá na svém kandidátovi Petru Fialovi do čela Sněmovny a že je ODS upozornila na to, že může dojít k riziku u třetího pokusu sestavování vlády. I přesto trvají na podpoře Radka Vondráčka z hnutí ANO.

11:10 - Od 11 hodin společně jedná ODS a hnutí ANO. Kandidát ANO na předsedu Sněmovny Radek Vondráček před jednáním řekl, že ze svého požadavku na předsedu neustoupí. ODS se výsledky jednání chystá komentovat až v půl druhé odpoledne.

11:00 - Schází se poslanecký klub KSČM. Jednat by měl především o zastoupení ve výborech Sněmovny. Výstup z jednání se očekává kolem půl jedné.

10:25 - „V tomto okamžiku jinou variantu nevidíme. My si politicky myslíme, že zastoupení ve vedení Sněmovny by mělo být poměrné na základě výsledků voleb,” řekl Okamura.

10:21 - Na první schůzku do Poslanecké sněmovny se schází vedení SPD a ODS. Tomio Okamura novinářům před schůzkou zopakoval, že jednat se bude především o předsedovi Sněmovny a že za současné situace trvají na podpoře pro kandidáta ANO Radka Vondráčka.

Poté, co Miloš Zeman minulý týden pověřil lídra vítězného hnutí ANO Andreje Babiše vyjednáváním o sestavení kabinetu, rozjelo se kolo vyjednávání.

ANO absolvovalo schůzky s ostatními sněmovními stranami a kvůli jejich vesměs odmítavým postojům ke spolupráci s hnutím se Babiš rozhodl, že se pokusí o sestavení menšinového kabinetu.

Strany ve Sněmovně budou jednat jednak o rozdělení a obsazení výborů a též o nominacích do vedení komory. ANO prosazuje jako jejího předsedu Radka Vondráčka, ODS coby nejsilnější opoziční strana podporuje svého předsedu Petra Fialu.

S komunisty bude Zeman jednat v den stého výročí bolševického převratu v tehdejším carském Rusku [celá zpráva], schůzky s dalšími stranami proběhnou až v příštím týdnu.