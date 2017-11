Pane expremiére, je pravda, že jste se už rozhodl kandidovat na prezidenta?

Definitivně jsem se rozhodl kandidovat na prezidenta, ale vzhledem k tomu, že ještě nemám potřebné podpisy zákonodárců, tak bude jasno až v úterý. Rád bych ale vyvrátil, že bych kandidoval za nějakou stranu. Nekandiduju za žádnou stranu, což bych rád demonstroval tím, že podpisy senátorů získám průřezově, z pěti klubů.

Nebudete tedy kandidátem ODS, strany, kterou jste vedl a za kterou jste byl v premiérském křesle?

Nejsem ani členem, ani kandidátem ODS. Říká se to, ale není to pravda. Jistě získám podpisy některých senátorů ODS, ale stejně tak to budou senátoři za TOP 09, KDU-ČSL nebo ČSSD. Nejsem stranický kandidát, a prezidentská volba není o pravolevém vidění světa. Je to jiná disciplína.

Jak budete kampaň financovat?

Nejlépe se financuje penězi, které v tuto chvíli nemám. Nemám ani tým, zatím se spoléhám na dobrovolníky. Transparentní účet brzy zřídím.

Jste připraven na to, že budete muset v kampani znovu vysvětlovat své spojení s Markem Dalíkem, Toskánskou aféru a podobně?

Samozřejmě. Podrobnosti oznámím na úterní tiskové konferenci. Moje velká výhoda oproti jiným kandidátům je, že už jsem v té mlýnici byl. Udělal jsem mnoho chyb a omylů, zároveň se ale o mně šíří spousta hoaxů. Mým úkolem je vyvrátit je a být hodnověrný.