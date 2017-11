Návštěvníci si mohou například prohlédnout slavnostní schodiště v Matyášově bráně, Šatnu, Vstupní salon, Trůnní sál a Brožíkův salon, kde prezident republiky vykonává řadu ústavních pravomocí, jako jsou jmenování vlády, audience velvyslanců či přijetí cizích hlav států.

Obnova sálů navázala na prvorepublikový vzhled reprezentačních prostor za prvních československých prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše. S průběhem rekonstrukce se mohou návštěvníci seznámit na doprovodných obrazových panelech, na nichž jsou připomenuty některé významné společenské a ceremoniální události posledních let.

Během prohlídky se návštěvníci mohou seznámit s historií některých událostí na rozestavěných panelech.

FOTO: Novinky

„V nově zrekonstruovaných salónech přibyly závěsy, byly obnoveny látkové tapety, opraveno osvětlení. Doplnily se chybějící ověsky na křišťálových lustrech a také byla provedena nová výmalba a nové zlacení dekorací,“ řekl Novinkám Martin Hakauf z tiskového oddělení Kanceláře prezidenta republiky. Zlatníků bylo celkem šest a v letních měsících, kdy se uskutečnila rekonstrukce, nesměli mít otevřená okna, aby se zlatý prach nezvířil.

Představena je také historie a současnost Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu nebo aktivity prezidentů republiky v historickém srovnání.

Rekonstrukce trvala přes dva měsíce.

FOTO: Novinky

Ve Společenském salonu je k vidění malá expozice týkající se péče o památky uchovávané v Archivu Pražského hradu. Jeho pracovníci připravili výběr z faksimilií celé řady vzácných archiválií, na nichž zájemcům ukáží, co jsou to faksimile, k čemu slouží a jak se vyrábějí.

Servis T.G. Masaryka

V Hudebním salónku se návštěvníci seznámí se slavnostní jídelní tabulí prezidenta T. G. Masaryka. Prostřený bude nejen oficiální porcelánový servis, ale také původní stříbrné příbory a křišťál. Taková tabule byla připravena na Pražském hradě pro státní obědy či večeře.

Z tohoto nádobí jedl i T. G. Masaryk.

FOTO: Novinky

„Servis byl vyroben v porcelánce v Březové u Karlových Varů a je stejně jako sklo z 20. let 20. století. Tento servis je zdobený velkým státním znakem, který můžeme vidět vyrytý i na sklenicích společně se zdobením velkým zlaceným kruhem, tzv. oroplastikou,“ popsala vedoucí průvodcovských služeb Hana Hrdinová.

Hrad bude v pátek a sobotu otevřen od 09:00 do 17:00 a návštěvníci se do něj dostanou zvláštním vstupem z Hradčanského náměstí, kde budou bezpečnostní kontroly u vchodu do reprezentačních prostor. Vstup je zdarma.