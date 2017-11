Den válečných veteránů se slaví především v anglosaských zemích už od roku 1921, Post Bellum chce přispět k tomu, aby se 11. listopad jako Den válečných veteránů dostal do povědomí veřejnosti i v České republice. K poctě veteránům proto zahájila sbírku, její výtěžek půjde na natáčení vzpomínek veteránů pro archiv Paměť národa.

„Rádi bychom kampaní všem československým válečným veteránům poděkovali, vyjádřili úctu a zároveň - s pomocí veřejnosti - přispěli k tomu, abychom mohli pro archiv Paměť národa zaznamenat vzpomínky těch, kteří ještě ve sbírce nejsou. Dokud je čas,“ vysvětluje záměr sbírky provozní ředitel Post Bellum Jan Polouček.

Dobrovolníci budou vybírat příspěvky 10. a 11. listopadu 2017 nejen v ulicích Prahy, ale i ve všech krajských městech. Květ vlčího máku bude tentokrát možné získat i v mnoha knihovnách, trafikách a obchodech, celkem na 130 místech po celé ČR.

Inspirace veteránem Karlem Brhelem



Sbírku Post Bellum zahájila novým videospotem, který je inspirován příběhem Karla Brhela, partyzána účastníka bojů u Dunkerque, který zemřel v roce 2006 ve věku čtyřiaosmdesáti let.

Brhel byl během druhé světové války nasazen na práci do Rakouska, později nastoupil do vládního vojska v protektorátu, byl odvelen do Itálie a následně zběhl k partyzánům. Přešel přes Alpy do Francie a ke konci války bojoval v rámci československých jednotek u Dunkerque.

Po válce byl Brhel zatčen a odsouzen k osmi letům nepodmíněně, ve věznicích a pracovních táborech strávil čtyři a půl roku. Roku 1990 byl rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka v. v.