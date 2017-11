„V den památky zesnulých, který tu velebíme, jsme otevřeli toto pietní místo. Jsou zde zmíněni všichni dárci orgánů, kteří zachránili darováním svého orgánu život někomu jinému,” řekl Novinám ředitel IKEM Aleš Herman.

Památník tvoří desky, na kterých jsou vepsána jména 2652 dárců orgánů z let 1986 až 2016.

„Transplantační program v IKEM běží od roku 1966, ale my jsme zde zmínili třicet let starou historii od roku 1986, protože to jsou všechno dokumenty, které můžeme doložit. Starší dokumenty nemáme již zcela kompletní, tak jsme se nechtěli dopustit nějakých omylů,“ dodal Herman.

Ke Zdi života chodí lidé zapalovat svíčky.

FOTO: Novinky

„Zeď života” má být vyjádřením úcty vůči dárcům, ale má být i poděkováním pro jejich rodiny a blízké a připomenutím příjemců orgánů, jejich rodin a také zdravotníků.

Tvoří ji dvě velké desky. Vyrobena je speciální metodou, kdy se fólie zataví mezi velkoformátová bezpečnostní skla. Ta mají dohromady rozměry 3 krát 2,4 metru a celé to váží kolem 200 kilogramů.

Odhalení a požehnání památníku provedl za účasti vedení Transplantačního centra IKEM, zdravotníků, příjemců orgánů a rodin dárců generální vikář pražského arcibiskupství Zdeněk Wasserbauer.

Nedostatek dárců

Dárců orgánů je obecně nedostatek. I proto každý rok zemře přes 60 pacientů, kteří se transplantace nedočkají. Na čekacích listinách jsou v posledních dvou letech rekordní počty nemocných.

K 1. listopadu 2017 aktuálně čekalo 1154 pacientů na výměnu některého orgánu. Konkrétně na srdce 148, na játra 89, na ledviny 805, na plíce 57.

„Například na novou ledvinu čeká pacient 259 dní, na játra 40 dní a na srdce 166 dní,“ prozradil přednosta transplantačního centra Ondřej Viklický.

Někdy může dárce pomoci i více pacientům najednou. I proto, že třeba játra nebo ledviny od jednoho člověka mohou být rozdělena až dvěma příjemcům.