Jednání, které trvalo hodinu a půl, bylo podle Bartoše velmi věcné. „Vysvětlili jsme mu důvody, proč Piráti skončí po těchto volbách v opozici. Netlačil na nás a jen řekl svůj názor. Náš názor, že budeme opoziční stranou, akceptoval,“ řekl po schůzce Bartoš.

„Probírali jsme třeba i návrh na přímou volbu starostů a primátorů,“ doplnil a dodal, že v principu se s prezidentem v této věci shodují.

Dále se řešilo působení Pirátů na magistrátu, kauza Opencard, které se pirátští zastupitelé dlouhodobě věnovali, i kauza OKD. Zeman byl podle Bartoše ve všech tématech v obraze. „Byl jsem překvapen, že prezident má takový přehled, a ví, co se v politickém prostředí děje,“ řekl Bartoš.

Prezident se jich také ptal, zda by byli pro předčasné volby. Bartoš novinářům řekl, že tato varianta podle něj není na místě, protože se ve Sněmovně rýsuje podpora pro vládu Andreje Babiše ze strany KSČM i SPD. „Předčasné volby bychom neuvítali. Je to zatížení po občany i pro státní rozpočet,” doplnil Bartoš.

Předseda a místopředseda Pirátů Zemanovi také předali dárek, elektronickou knihu Všichni nekradou. Zeman jim však řekl, že má raději papírový formát a že si jejich program již velmi dobře nastudoval.

Bartoš na závěr dodal, že i jednání s prezidentem bude dostupné na jejich webu, kam umísťují záznamy ze všech schůzek. Jen prý vypustí humorné scény o diferenciálních rovnicích.

Piráti v rámci povolebních vyjednávání již několikrát řekli, že Babišovu menšinovou vládu nepodpoří. Na druhou stranu v neděli schválili podporu pro kandidáta ANO Radka Vondráčka na post předsedy Poslanecké sněmovny. Ten už má přislíbenou podporu 78 poslanců ANO a 22 poslanců za SPD. S hlasy Pirátů tak má ANO pohodlnou většinu 122 hlasů. [celá zpráva]

Čtvrteční schůzka Pirátů se Zemanem v Lánech je v pořadí už třetí. V úterý byl na Lánském zámečku pověřen sestavením vlády vítěz voleb Andrej Babiš, ve středu řešil prezident povolební situaci s ODS. [celá zpráva]

Prezident si do Lán pozval postupně podle jejich volebního výsledku všechny strany, které se do Sněmovny probojovaly. Poslední schůzka by se měla uskutečnit 16. listopadu.