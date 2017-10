Kvůli novele už dvě obce v kraji přišly o místostarosty. Nejprve rezignovala místostarostka Morávky na Frýdecko-Místecku Lenka Carbolová (Morávka, místo pro život). „Podle mého je to prostě nesmysl,“ řekla na adresu novely s tím, že to byla poslední kapka k rezignaci. „Teď se má objevit nějaký nový post pro člověka, který bude zkoumat, aby žádné údaje z obce neunikly, aby byly ochráněny osobní údaje. A zastupitelé mají dát na internet všechen svůj majetek,“ diví se s tím, že argument, že se v majetkovém přiznání neuvádí bydliště funkcionáře, je na malé vesnici úplně srandovní.

Starostka Morávky Gabriela Daňková (Morávka v pohodě) dnes už svou bývalou místostarostku chápe. „Nesouhlasím s tím, aby si mohl kdokoli veřejně prohlížet naše příjmy, naše majetky. Bez jakýchkoliv přístupových hesel a svolení,“ poukázala Daňková a dodala, že starostové z okolních obcí mají na problém obdobný náhled.

„Někteří starostové dostali peníze za výkupy pozemků, když se stavěla továrna Hyundai, někteří mají staré rodiče, kteří nemají účet, takže jejich peníze chodí na účet těch starostů, někteří už byli třikrát vykradeni. Nejsme vůbec anonymní osoby v obci, takže nevím, proč by kdekdo měl vidět do našich financí a majetku. Ve finále, kdo chce, tak si to stejně zjistí na katastru,“ popsala.

Lidé nebudou mít zájem se zapojit



Stejně to vidí i starostka nedalekých Dobratic Alena Kacířová (SNK obce Dobratice). I ona přišla kvůli novele zákona o střetu zájmů o svou pravou ruku a zástupkyni. „Paní místostarostka Iva Spratková podala demisi k dnešnímu dni (31. říjnu – pozn. red.). Demisi jsem přijala, protože nemám jinou možnost,“ potvrdila Kacířová.

Označit někoho předem, že by mohl mít nějaké finanční nesrovnalosti na základě toho, že vykonává nějakou funkci, je nedůstojné Iva Spratková, bývalá místostarostka

Také ona se diví, že v době, kdy se na jedné straně chrání každý, i ten nejmenší osobní údaj, mohou být na druhé straně osoby veřejně činné na základě přiznání vydíratelné. „Je to potupné a vůbec nechápu, k čemu to má sloužit a vést. Ať toto přiznání existuje, ale ne ať je veřejně přístupné. Protože to podstatně omezí počet lidí, kteří budou ochotni v těch veřejných funkcích fungovat,“ varovala Kacířová.

Obává se, zda na post místostarosty vůbec někoho za těchto podmínek najde. „Měla jsem problém najít někoho na roli místostarosty i po volbách. Nakonec jsme se dohodli s paní Spratkovou a bylo to fajn. Ale teď je to s velkým otazníkem, jak to dopadne,“ přiznala a prozradila, že už zjišťovala i to, zda může obec fungovat i bez místostarosty.

Bojí se zneužití



Bývalá místostarostka Iva Spratková (SNK obce Dobratice) považuje novelu za podpásovku. „Vstupovala jsem do komunální politiky s tím, že vypomůžu v rámci svých možností rozvíjet obec. V žádném případě to nebylo o tom, že se budu obohacovat. A označit někoho tímto zákonem už předem, že by mohl mít nějaké finanční nesrovnalosti na základě toho, že vykonává nějakou funkci, je z mého podhledu nedůstojné,“ míní.

Spratkové také vadí, že se novela dotýká její rodiny. „Takže pokud chci ochránit svoji rodinu, nemohu souhlasit s tím, že veřejný funkcionář se přece nemusí stydět, že něco vlastní. Já dodávám, že se bojím, protože je to zneužitelná informace, pakliže se k ní dostane kdokoli na základě kliknutí na internet,“ vysvětlila a dodala, že neví, proč by měla všem říkat, jak na tom finančně je ona i její rodina. „Nechci na to přistoupit a vystavovat rodinu do budoucna nějakým problémům,“ poukázala s tím, že Sdružení obcí Povodí Morávky chce podávat proti novele zákona ústavní stížnost.