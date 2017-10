Statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec tam oznámil, že vedení ČSSD na mimořádném sjezdu strany skončí. Strana podle něj v současné povolební krizi potřebuje v čele člověka, který bude mít silnou podporu členů. Sjezd by podle něj mohl být v únoru nebo v dubnu. [celá zpráva]

Chovanec rozčeřil stranické vody nápadem, aby příští předseda byl volen přímo všemi členy, což stanovy umožňují, a tím, že by to ani nemusel být straník, k čemuž by naopak sjezd musel pravidla změnit. Dosud se v té souvislosti objevovalo v médiích jméno šéfa odborové centrály ČMKOS Josefa Středuly, který ale neprojevil zájem. Chovanec ani lídr Lubomír Zaorálek nepočítají s tím, že by na sjezdu opět kandidovali.

Myslím si, že by spíše měl být dán prostor pár lidem, co budou chtít prapor zvednout. předseda ČSSD v Ústeckém kraji Miroslav Andrt

Předseda ČSSD v Ústeckém kraji Miroslav Andrt nepovažuje přímou volbu za nejšťastnější. „Myslím si, že by spíše měl být dán prostor pár lidem, co budou chtít prapor zvednout,“ řekl. Bojí se, že by regiony hlasovaly jen pro své kandidáty. Nesouhlasí ani s nestraníkem v čele. Podle něj stále jsou v soc. dem. lidé bez pošramocené pověsti, kteří jsou schopni získat důvěru napříč republikou.

Přímou volbu vítá nově zvolený poslanec a exprimátor Brna Roman Onderka. „Vnímám to jako první moment povolební sebereflexe ČSSD,“ podotkl.

O způsobu volby předsedy ČSSD může podle stanov rozhodnout ústřední výkonný výbor který se má sejít v prosinci.

Primátor Karviné a nový poslanec Tomáš Hanzel byl v neděli na krajské konferenci ČSSD v Petřvaldu na Karvinsku zvolen 93 hlasy ze 103 předsedou moravskoslezské ČSSD. Ve funkci tak nahradil dosavadního předsedu a bývalého hejtmana Miroslava Nováka. [celá zpráva]

Hanzel řekl novinářům, že hlavním viníkem neúspěchu ČSSD ve volbách byla špatná komunikace s voliči. „Bohužel jsme se v poslední době dostali do defenzívy a dělali jsme věci, které v mnoha lidech vzbuzovaly rozporuplné pocity. Třeba to, že jsme sociální dávky rozdávali všem, nejen potřebným,“ podotkl Hanzel.

Za hlavní úkol označil co nejrychlejší svolání mimořádného sjezdu.

Chvojka za Sklenáka

V pátek se poprvé sešlo 15 nově zvolených poslanců ČSSD. Jednomyslně do svého čela zvolili dosluhujícího ministra pro lidská práva Jana Chvojku. Vystřídal tak bývalého šéfa Romana Sklenáka, který neobhájil mandát. Soc. dem. zároveň nominovala na post místopředsedy Sněmovny šéfa dolní komory Jana Hamáčka. „Máme ho za velmi kvalitního kandidáta,“ řekl Chvojka.

ČSSD by chtěla ve Sněmovně obsadit post předsedy sociálního výboru nebo výboru pro zdravotnictví, obranu, zahraničí či bezpečnost. O ten poslední mají velký zájem okamurovci i piráti. Do mandátového a imunitního výboru nominovala ČSSD jako členku Kateřinu Valachovou.