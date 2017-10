„V silném severozápadním proudění přejde v neděli přes naše území frontální systém a za ním k nám mezi hlubokou tlakovou níží nad Běloruskem a tlakovou výší nad východním Atlantikem bude proudit studený vzduch od severu,“ uvádějí meteorologové v týdenní předpovědi.

V noci na neděli přijde silný vítr o rychlosti 9 až 14 m/s, v nárazech 25 až 30 m/s (110 km/h). Na horách hrozí vichřice o rychlosti v nárazech 35 až 45 m/s (160 km/h).

Podobně silný vítr lze čekat také v neděli přes den. Do toho bude pršet, na horách i sněžit. Proto tam hrozí tvorba sněhových jazyků.

V neděli k večeru bude vítr slábnout, i v pondělí však bude dost silný, v nárazech může dosahovat rychlosti 15 až 20 m/s (až 70 km/h), na horách kolem 25 m/s (90 km/h).

Co se týká výhledu na následující čtyři týdny, očekávají meteorologové, že počasí bude teplotně průměrné, přičemž první týden by mohl být i slabě podprůměrný.

„Minimální noční teploty vzduchu se budou pohybovat zpočátku jen kolem 2 °C, postupně kolem 5 °C, v závěru opět poklesnou. Maximální denní teploty budou zpočátku od 5 do 9 °C, postupně od 8 do 12 °C. Týden od 6. do 12. listopadu se jeví teplotně průměrný až slabě nadprůměrný. Poslední dva týdny se nebudou výrazně lišit od dlouhodobého průměru. Průměrná týdenní minimální teplota vzduchu v rámci Česka bude pravděpodobně v posledním týdnu období již kolem -1 °C a průměrná týdenní maximální teplota kolem 5 °C, a tedy nejchladnější z celého období,“ píše se ve výhledu ČHMÚ.

Srážky očekávají meteorologové průměrné až slabě nadprůměrné.