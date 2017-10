„Určitě to není naše,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Informace o zátarasech dostal podle mluvčího Prahy 5 Jakuba Večerky místostarosta Prahy 5 Martin Slabý (ANO), ale ani radnice Prahy 5 je neiniciovala.

„Není to naše akce, je to obchodního centra. Měly by to být betonové sloupky, které zamezují tomu, aby někdo najel do vestibulu hlavním vchodem,“ sdělil Právu Večerka.

Zátarasy před OC Nový Smíchov

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Rovněž telefonistka obchodního centra s více než 57 tisíci metry čtverečními plochy uvedla, že se jedná o druh protiteroristické ochrany. Informace o tom ale podle ní může podat jen ředitel, kterým je David Pažitka. „Pan ředitel bude v práci v pondělí,“ řekla s tím, že Pažitka neodpoví ani na e-mail.

Zátarasy před OC Nový Smíchov

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Centrum Nový Smíchov podle obchodního rejstříku ovládá společnost Klépierre registrovaná v Nizozemí a ve Francii. Dříve v místě obchoďáku stály Ringhofferovy závody, při přestavbě z nich zůstala jen štítová zeď.

Zátarasy před OC Nový Smíchov

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky