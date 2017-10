Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na některých místech by odpoledne mělo být i polojasno. Teploty se budou držet mezi 13 a 17 stupni. „Během noci začne do Česka proudit studená fronta, která přinese prudké ochlazení a silný vítr,“ uvedla Honsová.

V pátek by mělo být zataženo s deštěm, ranní teploty budou mezi 7 a 3 stupni, odpolední se budou pohybovat mezi 9 a 13 stupni. Během dne bude zesilovat vítr, v nárazech v nížinách bude dosahovat rychlosti 50 km/h, v Krušných horách to už bude 90 km/h. Studené proudění ovšem výrazně ovlivní počasí během víkendu.

V sobotu bude zataženo s deštěm nebo dešťovými přeháňkami. Od poloh 900 metrů nad mořem bude sněžit a bude foukat čerstvý vítr. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 7 a 3 stupni, odpolední mezi 7 a 11 stupni.

Stejný charakter počasí bude i v neděli. Zataženo s deštěm, sněžit bude od 600 metrů nad mořem, v noci se mohou objevit sněhové přeháňky i v nižších polohách. Vát bude čerstvý vítr, který v nížinách dosáhne rychlosti 70 km/h, na horách 120 km/h. „Řidiči by si měli dát pozor na tvorbu závějí a sněhových jazyků,“ uvedla Honsová.

Předpovědní modely počítají s dalším výrazným ochlazením i v dalším týdnu. V pondělí bude oblačno a mělo by sněžit, déšť se objeví jen v nížinách do 400 metrů nad mořem. Vát bude čerstvý vítr, ranní teploty se budou pohybovat mezi 5 a 1 stupněm, odpolední mezi 8 a 4 stupni. Pocitově budeme cítit větší chladno, kolem 0 stupňů kvůli silnému větru.

V úterý by mělo už mrznout, na horách ranní teploty počítají s –6 až –7 stupni, v nížinách 2 až –2 stupně. Sněžit by mělo ve výšce kolem 400 metrů nad mořem. Přechodně by se mělo oteplit v polovině týdne, ale na další víkend předpovědní modely počítají s výraznějším ochlazením, sdělila Honsová.