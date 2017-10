16:42 - V sídle ODS se sešla výkonná rada strany. Před večerním jednáním občanských demokratů s hnutím ANO se bude zabývat aktuální povolební situací.

16:01 - Středočeská hejtmanka Pokorná Jermanová (ANO) nevyloučila, že se vzdá mandátu poslankyně. Možná ale zastane obě funkce. Ve vedení kraje určitě setrvá.

15:33 - Prezident Miloš Zeman rozhodl o svolání zasedání Poslanecké sněmovny na 20. listopadu. To je nejzazší možný termín.

Prezident republiky rozhodl o svolání zasedání Poslanecké sněmovny: https://t.co/78vxveVmsH— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 24. října 2017

15:09 - „Prezidentského kandidáta určitě nepostavíme,“ uvedl Babiš s tím, že to pro něj není téma.

„Nemáme kandidáta na prezidenta, dneska máme jiné starosti,“ dodal následně. V hnutí se prý neobjevil nikdo, kdo by o post projevil zájem. Vnitrostranické referendum ANO podle Babiše nestihne.

15:00 - Nově zvolený poslanec za ODS Václav Klaus ml. na dotaz Novinek, zda by si dokázal představit představit koaliční spolupráci s hnutím ANO třeba bez Andreje Babiše, neodpověděl. Při krátkém setkání na Malostranském náměstí Novinkám prozradil, že nesmí nic říkat.

„Nesmím nic říkat, abych nebyl nekolegiální k vedení,“ řekl v rychlosti Klaus. Na tiskové konferenci, která se konala po 13. hodině, nebyl.

14:50 - O konkrétním rozdělení resortů podle Faltýnka hnutí zatím nediskutovalo.

14:45 - „Klub jednoznačně podpořil pana Babiše,” uvedl Faltýnek v reakci na to, zda by bylo pro ANO představitelné, že by Babiš nefiguroval ve vládě.

14:43 - „EET je pro nás zásadní věc,” uvedl Faltýnek, podle něhož systém funguje. U malých živnostníků je prý ANO v souvislosti s EET připraveno k diskusi.

14:41 - „Bez kompromisů se vláda složit nedá, bude o vzájemných ústupcích,” konstatoval Faltýnek.

14:40 - Piráti by podle Faltýnka mohli převzít vládní odpovědnost a věnovat se problematice informačních technologií.

14:39 - Na jednání s ODS chce ANO jednat o programech. Faltýnek zopakoval, že ODS nabídnou koalici. Ta spolupráci odmítá. [celá zpráva]

14:37 - Poslanecký klub hnutí ANO bude mít sedm místopředsedů. Post místopředsedy Sněmovny si hnutí ANO nárokovat nebude, uvedl místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek.

14:34 - Krajský výbor ČSSD v Libereckém kraji žádá, aby strana po prohraných sněmovních volbách odešla do opozice. Chce také co nejrychlejší svolání mimořádného sjezdu sociální demokracie, který je zatím plánován na duben.

13:36 - Poslanecký klub KDU-ČSL povede Jan Bartošek, prvním místopředsedou bude Jiří Mihola, řadovým místopředsedou Ondřej Benešík.

13:20 - Fiala chce s hnutím ANO jednat o uspořádání Sněmovny. Vyloučil i možnost tolerance menšinové vlády ANO.

13:19 - ODS podle Petra Fialy podporuje integraci pravicových demokratických stran, o níž hovořil končící šéf TOP 09 Miroslav Kalousek, ale nechce tyto záležitosti řešit přes média.

13:16 - Šéfem poslaneckého klubu ODS bude opět Zbyněk Stanjura, první místopředsedkyní je Jana Černochová.

13:08 - Poslanci KSČM na svém prvním jednání po volbách nevybrali nového předsedu klubu. Mezi navrženými kandidáty jsou dosavadní šéf Pavel Kováčik, Leo Luzar a Zdeněk Ondráček.

12:58 - Předseda občanských demokratů Petr Fiala koalici s ANO odmítl i v úterý. „Vyjádřili jsme se již několikrát. ODS nebude s ANO vyjednávat o vládě. Nemám k tomu co dodat,” napsal v úterý Novinkám. [celá zpráva]

12:40 - Předsedou poslaneckého klubu ANO bude i nadále první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Členové ho zvolili na první povolební schůzi. Klub ANO se po víkendových volbách rozrostl ze 47 na 78 poslanců.

11:36 - Prezident Miloš Zeman předá 31. října Andreji Babišovi pověření k sestavení vlády. Oznámil to mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. [celá zpráva]

11:35 - „Mé názory budou znít ze Sněmovny nadále,“ uvedl Kalousek.

11:34 - Kalousek vyzval ke spolupráci všech demokratických politických subjektů od středu napravo. „Je potřeba pokračovat pragmaticky a nesentimentálně,“ dodal.

S novou tváří v čele strany podle něj musí přijít nová strategie. Kalousek nebude kandidovat ani na žádnou jinou volenou funkci. [celá zpráva]

Tisková konference předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. Zdroj ČTK

11:32 - Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek oficiálně oznámil, že nebude obhajovat post předsedy.

11:23 - První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek při příchodu na jednání klubu řekl, že hnutí na večerní schůzce nabídne ODS účast ve vládě. [celá zpráva]

„Nacházíme hodně styčných bodů. Chceme se zeptat, co jim vadí,“ uvedl Faltýnek. K diskusi podle něj připadají piráti.

11:13 - Miroslav Kalousek nebude v listopadu obhajovat funkci předsedy TOP 09. Podle informací ČTK to oznámil na jednání předsednictva strany.

11:02 - Předseda komunistů Vojtěch Filip po schůzce nejužšího vedení KSČM řekl, že jednání bylo racionální. Zároveň nevyloučil úvahy o tom, že by v čele strany skončil. Komunisté letos ve volbách dosáhli nejhoršího výsledku od vzniku strany.

„Jednání proběhlo velmi racionálně, nikdo nechce uvrhnout stranu do chaosu,” řekl Filip po setkání grémia. „Uvažuji o čemkoliv. Nejde o to, o čem uvažuji, ale co budu dělat,” dodal na dotaz, zda bude dál v čele KSČM.

10:57 - Jednání grémia KSČM nepřineslo změny ve vedení strany, diskuse o případné výměně lídrů se očekává v pátek na jednání ústředního výboru jehož členy jsou i krajští představitelé strany.

10:41 - Nově zvolený jihomoravský poslanec Jan Hrnčíř (SPD) chce ve Sněmovně pomoci urychlit výstavbu dálnice D43 z Brna na sever. Podle něj je potřeba přijmout zákon o liniových stavbách a D43 zařadit mezi priority. Věnovat se chce i digitalizaci a elektronizaci státní správy, která by podle něj ušetřila peníze a lidem čas.

10:06 - „Domníváme se, že tady nevzniká kombinace, která by byla pro Českou republiku vhodná za účasti nebo hodná podpory KDU-ČSL. Také je to výraz naší pokory a zpytování svědomí, protože jsme nedostali od voličů takový mandát, jaký bychom si podle našeho soudu zasloužili. Je potřeba se tedy soustředit na práci uvnitř strany, odstraňovat chyby,“ řekl k rozhodnutí předsednictva jít do opozice Bělobrádek.

9:50 - Předsednictvo KDU-ČSL doporučilo jít do opozice a nepodporovat menšinovou vládu, oznámil na Twitteru místopředseda strany Marian Jurečka.

Předsednictvo KDU-ČSL doporučilo jít do opozice a nepodporovat menšinovou vládu.— Marian Jurečka (@MJureka) 24. října 2017

Šéf strany Pavel Bělobrádek již v pondělí potvrdil, že dá funkci k dispozici.

9:18 - Výsledky sněmovních voleb byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů, do 3. listopadu je bude možné napadnout u soudu. Stíhání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka bude přerušeno. Policie bude muset znovu žádat o jejich vydání.

9:02 - Dva dny po volbách ukázal svou představu fungování médií předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (SPD), který v Českém rozhlase hovořil o potřebě média veřejné služby, konkrétně Českou televizi a Český rozhlas, zestátnit a dostat pod kontrolu vládnoucích politiků.

Proti jeho úvahám se ohradil šéf Českého rozhlasu René Zavoral. „Zestátnění Českého rozhlasu a České televize by znamenalo potlačení svobody projevu, narušení objektivního a pravdivého informování veřejnosti,” uvedl v tiskovém prohlášení.

Prohlášení generálního ředitele Českého rozhlasu v reakci na výroky Tomia Okamury. https://t.co/nDsK9AHheF— Český rozhlas (@CRozhlas) 24. října 2017

8:53 - Před polednem svolal tiskovou konferenci šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Měl by se na ní vyjádřit ke své budoucnosti v čele strany. I mezi členy TOP 09 zaznívají názory o potřebě změny. Tu by mohl reprezentovat třeba europoslanec Jiří Pospíšil, který do TOP 09 vstoupil. [celá zpráva]

8:30 - Vážení čtenáři, vítáme vás u on-line reportáže z třetího dne povolebních vyjednávání, ve které budeme zaznamenávat klíčové politické dění.

Na třetí povolební den si naplánovala tiskové konference či jiné akce celá řada politických subjektů. Vítěznému hnutí ANO zbývají tři schůzky - s ODS, TOP 09 a piráty.

Už v neděli a v pondělí jednal předseda hnutí Andrej Babiš se zástupci zbylých stran, které voliči svými hlasy letos poslali do Sněmovny - SPD, KSČM, ČSSD KDU-ČSL a STAN.

Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny

FOTO: David Ryneš, Novinky

Všechny schůzky zatím skončily velice podobně - strany, které s ANO jednaly, sice kvitovaly shodu v některých tématech, povětšinou ale hovořily o „cestě do opozice”.

Na vyjednávání o vládě má přitom Babiš času dost. Zeman už dříve avizoval, že ke svolání Sněmovny, jež bude jednat o důvěře nové vládě, využije plné třicetidenní lhůty, kterou mu dává zákon. [celá zpráva]

Pokud se na tom snad něco změnilo, dozvíme se to zřejmě během dopoledne ústy mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, který má na úterek naplánovánu tiskovou konferenci.