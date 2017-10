Jestli bude na listopadovém sněmu TOP 09 obhajovat místo předsedy, o tom nechtěl Kalousek spekulovat. „Já své rozhodnutí řeknu na úterním předsednictvu strany a pak ho řeknu milerád vám,“ řekl Kalousek.

Podle většiny Kalouskových spolustraníků je výměna na postu předsedy nutností. Možnými kandidáty jsou podle informací Práva místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová, nebo europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil, který novinářům ve volebním štábu řekl, že se chystá vstoupit do strany, aby TOP 09 v její slabé chvíli podpořil. Zároveň dodal, že tím neříká, že bude v listopadu kandidovat na předsedu.

Kalousek očekává, že je čeká tvrdá opoziční práce, volební výsledek přijal, protože si to tak přáli voliči, ale je jimi znepokojen. „Veřejnost se rozhodla, že strany dvou agentů StB a jednoho extremisty mají téměř ústavní většinu v Poslanecké sněmovně. O to větší povinnost pro nás demokraty je se s tím nesmířit, bojovat a trpělivě přesvědčovat veřejnost, že je to cesta do pekel nebo spíše do Kremlu,“ uvedl Kalousek.

Narážel tak na ANO, SPD a KSČM a na skutečnost, že šéf ANO Andrej Babiš stále u soudů neprokázal, že nebyl spolupracovníkem státní bezpečnosti. S StB spolupracoval šéf komunistů Vojtěch Filip.