Volební lídr Lubomír Zaorálek novinářům řekl, že výsledek je špatný a že se za něj cítí osobně odpovědný. „Jdu do toho a budu z toho skládat účty. Mohu si vyčítat, že jsem nedokázal přesvědčit víc lidí,“ řekl Zaorálek.

Aktuální data ukazují na zisk asi osmi procent, v posledních průzkumech se přitom ČSSD pohybovala mezi deseti a patnácti procenty. Volební výsledek pod osm procent je podle Zaorálka cestou do opozice.

Já jsem ten výsledek očekával. Statutární předseda ČSSD Milan Chovanec

„Budeme čekat na konec, ale v této chvíli to dobře nevypadá. Myslím si, že ten počet hlasů ze všeho nejvíc vypadá na opozici a připadá mi, že s těmi hlasy je těžké jednat ve vládě,“ doplnil.

Chovanec: Očekával jsem to



Grémium ČSSD od 16 hodin jedná o dalších krocích. Ve hře jsou podle lídrů jak personální změny, tak i svolání mimořádného sjezdu, který by podle ministra vnitra a statutárního předsedy strany Milana Chovance mohl být na jaře 2018.

„Já jsem ten výsledek očekával. Já jsem kolegům psal, že se obávám, že pro nás nebude začínat jedničkou. Ale je to zklamání, doufal jsem, že začínat jedničkou bude. Musíme to přijmout s pokorou a pokusit se o nějaký restart,“ řekl Chovanec cestou na jednání grémia.

Za neúspěchem vidí i kauzu lithium, v níž ČSSD předseda ANO Andrej Babiš obvinil, že chystá nevýhodnou smlouvu o těžbě této suroviny proti zájmům občanů. „Závěr kampaně Andreje Babiše směrem k lithiové kauze soc. dem. poškodil. Odhad pod deset procent byl realistický,“ míní Chovanec.

Rovněž i on očekává, že ČSSD má nyní své místo spíš v opozici. „Není nemravné odejít do opozice a hájit zájmy občanů z opozice. To je standardní demokracie. S tím nemáme žádný problém. Za každou cenu být ve vládě je zbytečné, tento krok neuděláme,“ řekl Chovanec.

Předpokládá, že prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády hnutí ANO jako vítěze voleb. „My žádná jednání v současné době nepovedeme. S osmi procenty by to bylo úsměvné. Počkáme na to, jaké povolební uspořádání se bude rýsovat,“ dodal.

Vedení ČSSD dá funkce všanc, odhaduje Chovanec

Chovanec nevyloučil, že by vedení ČSSD mohlo rezignovat, naznačil však, že pravděpodobněji bude zvoleno až na mimořádném předčasném sjezdu.

„Já jsem převzal kormidlo po rezignaci Bohuslava Sobotky. V současné době se pokusím zavést ČSSD do nějakých klidnějších vod. Musíme se poradit nejen v rámci politického grémia, předsednictva a Ústředního výkonného výboru. Jednou z cest je mimořádný sjezd a my se domluvíme na tom, kdy bude a tam bude vedení ČSSD převoleno,“ uvedl statutární místopředseda.

Místopředseda ČSSD Jan Hamáček k volbám

Konání sjezdu odhadl až na počátek příštího roku. „Je potřeba, aby se sešly místní organizace a krajské organizace, byli zvoleni delegáti. Procedura je delší. Do konce roku bych to netipoval, spíš na jaro příštího roku,“ řekl novinářům.

Na otázku, zda sám hodlá kandidovat na předsedu strany, odmítl odpovědět. „Po tom dnešním výsledku? Uvidíme, musíme se poradit, co budeme dělat,“ dodal.

Sobotku znervózňuje nástup extremistů

Špatnou náladu neskrýval před novináři ani premiér Bohuslav Sobotka. „Když jsem se podíval na ta první čísla, tak ten první pocit bylo zklamání. Z toho množství hlasů a z toho, jak celkově volby dopadly. To, co je znepokojivé, je vzestup extrémních stran,“ komentoval výsledky Sobotka.

Bývalý předseda strany naopak kvitoval, že volební účast bude zřejmě vysoká. Lidem za to poděkoval a vzkázal, že strana bude striktně postupovat podle svého volebního programu. Zda to bude v opozici, nebo v koalici podle něj bude záležet na tom, jaké budou šance sestavit rozumnou vládu, která by mohla zohlednit sociálnědemokratický program.

Sobotka rovněž poukázal na to, že nová Sněmovna bude roztříštěná. „Zdá se, že ta vyjednávání po volbách budou komplikovanější,” řekl.