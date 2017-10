Podle předsedy ODS Petra Fialy po volbách hrozí jednobarevná vláda Andreje Babiše s podporou komunistů a extremistů, varoval také před nástupem KSČM do vlády. Na to zareagoval lídr KSČM Vojtěch Filip. „Pan předseda Fiala by rád odvrátil, že Andrej Babiš může vládnout s určitou skupinou v ODS. Otevřeně se říká, že pražská skupina v ODS by s Babišem ráda vládla,“ řekl. Později uvedl na adresu předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, že se do koalice s ANO chystají lidovci.

Sám ale odmítl jasně odpovědět na otázku, jestli by vládu ANO komunisté podpořili. „Programová shoda s ANO je malá, KSČM takovým způsobem nejedná,“ řekl posléze.

Hádka o kmotry



Povolební spojení s ANO vyvrátil předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Zareagoval na Babišova nedávná slova v rozhovoru, že by si lídr ANO vládu s piráty uměl představit. „Andrej Babiš vypouští polibky smrti, je to naprostý nesmysl. Vládu s panem Babišem, Faltýnkem a Agrofertem bychom si představit nedokázali. Nechápu, proč pan Babiš něco vypouští. Nás se nikdo na nic neptal,“ zdůraznil Bartoš.

Andrej Babiš, který společně s lídrem ČSSD Lubomírem Zaorálkem dorazil do televizního studia o čtvrt hodiny později kvůli debatě na Nově [celá zpráva], se po příchodu pohádal s předsedou SPD Tomiem Okamurou, kterého dříve nazval loutkou kmotrů. „Pan Okamura se neustále snaží politicky angažovat. Byl senátorem, kandidoval na prezidenta, měl Úsvit, teď má SPD. Ať ukáže majetková přiznání, tvrdí, že má prosperující firmy,“ řekl Babiš na adresu Okamury.

„Kde je ten kmotr?“ skočil mu Okamura do řeči. „Já jsem vyslovil domněnku. Pan Okamura straší lidi, my nechceme, aby občané čekali na hranicích s Rakouskem a Německem na pasovou kontrolu,“ bránil se Babiš.

„Takže lžete jako vždycky,“ vmetl mu Okamura, jenž Babiše označil za kmotra. „On ovlivňuje svá média, ovlivňuje to zezadu. My jsme si vzali transparentně úvěr u banky,“ řekl.

Babiš sám sebe označil za miliardáře, který zachraňuje lidi. „Zachránil jsem Lovochemii, Olmu a Kostelecké uzeniny,“ vyjmenoval firmy, které jsou dnes součástí Agrofertu.

Babiš post premiéra přijme



„Pane Babiši, prosím, nezachraňujte nás, buďte tak hodný,“ zareagoval předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, podle kterého budou nadcházející volby zejména o tom, jestli ČR bude nadále moderním a právním státem. „Jde o to, jestli budeme dál svobodní občané, nebo zastrašení zaměstnanci holdingu, kteří nebudou moci rozhodnout o ničem,“ řekl. Poznamenal též, že vystoupení z EU by bylo ekonomickou katastrofou.

Také podle lídra Strany zelených Matěje Stropnického půjde o to, jestli ČR zůstane v jádru EU a přijme euro.

„V tomto volebním období se stát stal drábem a nepřítelem, proto sílily protestní hlasy. Kdyby ANO, komunisté a okamurovci měli většinu, to by bylo skutečné nebezpečí pro ČR,“ uvedl lídr STAN Jan Farský.

Babiš i přes veškeré výhrady a trestní stíhání je připraven v případě vítězství přijmout od prezidenta republiky pověření k sestavení nové vlády.

„Samozřejmě, že to přijmu, proč bych o tom uvažoval,“ odpověděl na otázku, zda se role ujme, anebo by ji přenechal třeba Karle Šlechtové nebo Martinu Stropnickému. „Jsem lídr, nabízím občanům stát se premiérem a ukážu jim, že vládu konečně někdo bude řídit s péčí řádného hospodáře a bez korupce,“ prohlásil šéf ANO.

Zdravotnictví



Na univerzálním receptu, který by prospěl českému zdravotnictví, se lídři neshodli. Stát v tuto chvíli dává na zdravotnictví zhruba 7,5-9 % HDP, většina politiků má za to, že by to mělo být více. Andrej Babiš i Tomio Okamura mluvili o tom, že české zdravotnictví je zkorumpované, jsou tam podle nich výrazné úniky peněz.

„Padesát pět procent zakázek ve zdravotnictví jde k jednomu dodavateli,“ tvrdil lídr ANO. Podle Okamury je třeba zavést centrální nákupy zdravotnického materiálu.

Pravicoví politici Miroslav Kalousek i Petr Fiala horovali pro vyšší spoluúčast pacientů a nadstandardy pro bohatší. Upozorňovali, že jinak nebude možné udržet dostupnost a kvalitu zdravotnictví.

To nazdvihlo ze židle lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka. „Zdraví není zboží. Kontrolovat kvalitu a dostupnost zdravotnictví, to si musí stát držet. Nesmíme dopustit, aby nám to rozsekal byznys,“ namítal Zaorálek. „Znám velmi tvrdé chlapíky, co na tom chtějí vydělat. Ve veřejném zdravotnictví je tři sta miliard, kdo by se na to netřásl,“ zvyšoval hlas Zaorálek.