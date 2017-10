„Prošetřování tohoto případu bylo koncem prázdnin ukončeno odložením, neboť nebyly zjištěny skutečnosti, které by dokládaly, že došlo k čemukoli protiprávnímu,” uvedl k odložení případu mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Ransdorf zemřel poté, co jej záchranná služba převezla do Institutu klinické a experimentální medicíny. Institut druh zdravotních potíží nesdělil. Ransdorf měl cukrovku a stěžoval si na to, že švýcarská policie mu po určitou dobu odpírala léky.

Zadržení ve švýcarské bance



Švýcarští policisté zadrželi Ransdorfa a tři Slováky v prosinci 2015 v curyšské bance, a to kvůli údajným majetkovým deliktům. Ransdorf, který v souvislosti s případem pozastavil členství v levicové frakci Evropského parlamentu, odmítal, že by se dopustil čehokoli nezákonného. S bankou chtěl prý jen navázat komunikaci. Švýcarská prokuratura následně trestní řízení zastavila. [celá zpráva]

Policisté ze Švýcarska odmítli v únoru 2016 tvrzení vdovy Vlasty Ransdorfové, že při zacházení s politikem pochybili. Uvedli, že zadržený byl po vyšetření shledán schopným vazby a že po dobu zadržení byl pod dohledem lékaře, který mu poskytl veškeré potřebné léky. Vdova naopak tvrdí, že manžel léky nedostal buď vůbec, nebo je dostal v nedostatečném množství. Kvůli zvýšenému tlaku měl prý zdravotní potíže, stráže se ale nedovolal.

Ransdorf byl nejprve poslancem Federálního shromáždění, potom zasedal ve Sněmovně a od roku 2004 měl mandát v Evropském parlamentu. Členem komunistické strany byl od roku 1972.

Policie šetřila i úmrtí expremiéra Grosse



Pražská policie v minulosti zkoumala okolnosti úmrtí dalšího politika - někdejšího premiéra Stanislava Grosse (ČSSD), a to na základě trestního oznámení sociálnědemokratického poslance Richarda Dolejše na neznámého pachatele. Ani v tomto případě nenašla důvody pro zahájení úkonů trestního řízení, což oznámila loni v lednu. Gross dlouhodobě trpěl zřejmě amyotrofickou laterální sklerózou, při níž nemocní postupně ztrácejí buňky ovládající svalové pohyby. Dožil se 45 let.

Deník Blesk napsal, že podle některých zpravodajců musel Gross vypít zhruba deset let před onemocněním směs těžkých kovů, která obsahovala i uran.