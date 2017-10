Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka by fond měl být oddělený od státního rozpočtu a peníze na něm by měly být vázány výhradně na výplatu penzí. To zajistí, aby prostředky nebyly „tunelovány nebo kanibalizovány“.

Fond by měl být podle Bartoška zaveden v průběhu dalšího volebního období. „Byl bych rád, kdyby se tam shromažďovalo od tří do pěti miliard ročně,” doplnil Novinkám místopředseda lidovců.

Rodičovská až na 15 let



Lidovci dále navrhují, aby byla rodičovská dovolená ze současného maxima čtyř let v případě jednoho dítěte prodloužena až na sedm let a v případě více dětí až na patnáct let. Dále, aby ženy mohly jít do důchodu dříve o tolik let, kolik vychovaly dětí.

O navýšení celkové částky, kterou rodiče během dovolené mohou čerpat, ale lidovci nemluvili. Dnes činí 220 tisíc korun a je jen na rodičích, do kolika měsíců sumu rozpočítají (nejméně lze nyní volit 19 měsíců, horní hranicí jsou zmíněné čtyři roky). Pokud by částka zůstala v současné výši, prodloužením dovolené o další až tři roky se měsíční příjmy rodiny rapidně sníží.

Lidovci přicházejí také se zavedením společného důchodového pojištění manželů, což by mělo zamezit tomu, aby rozvedené ženy měly nižší důchod, protože se věnovaly výchově dětí, zatímco jejich manžel budoval kariéru.

KDU-ČSL by také ráda zavedla zvýšení slev na daních pro rodiče, kteří mají dvě a více dětí. Podle předsedy strany Pavla Bělobrádka toto opatření souvisí s důchodovou reformou, protože by podpořilo porodnost a tím zajistilo dostatek budoucích plátců do průběžného důchodového systému.

Jan Bartošek odhaduje, že by takové zvýhodnění znamenalo pro stát náklady ve výši 3,8 miliardy korun, peníze by se ale do ekonomiky vrátily ve formě vyšší spotřeby.

Vláda, jejíž součástí lidovci po čtyři roky byli, novou důchodovou reformu nepřipravila a v tomto volebním období splnila jen část důchodových slibů, které při svém nástupu dala. Prosadila například zrušení druhého pilíře, strop důchodového věku na 65 letech či vyšší valorizace penzí. Plánovaný provázaný soubor opatření, která měla zajistit stabilitu důchodového systému, ale nevznikl.