Předseda hnutí ANO Andrej Babiš už nějakou dobu důrazně prohlašuje, že euro nechce a že odmítá, aby Česká republika platila řecké dluhy.

Podobně tomu je i v programu hnutí. ANO uvádí, že euro za stávajících podmínek nechce. „Stanovení konkrétního data přistoupení k euru musí odpovídat ekonomickým zájmům ČR, občanů a firem. V případě, že se eurozóna v následujícím volebním období významně nereformuje, nebudeme euro

přijímat,” slibují babišovci.

Lidovci euro chtějí



Naopak to mají lidovci. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek Novinkám řekl, že strana konkrétní časový rámec pro přijetí eura nemá, ale do budoucna měnu chce.

„My přijetí eura podporujeme. Musíme samozřejmě dobře nastavit kurz, to je celé. My to máme prodiskutované s panem Kyselkou, bývalým guvernérem České národní banky a člověkem, který rozděloval československou měnu. Skutečně záleží jenom na tom, jak se to načasuje,“ uvedl Bělobrádek.

Na druhou stranu je podle něj potřeba, aby existoval konsenzus jak na politické scéně, tak aby euro mělo větší podporu obyvatel ČR. Prohlášení Sobotky, že euro musíme mít co nejrychleji, ho zřejmě překvapilo.

„Pokud to vláda myslí vážně, a pokud to myslí vážně i pan premiér, tak se pro to něco mělo udělat. Myslím, že tohle téma od něj nebylo akcentováno tak, jak by bylo potřeba, aby veřejnost měla větší důvěru v euro,“ zhodnotil vicepremiér.

ODS: Uspořádejme referendum



Na tom, zda být součástí eurozóny, se neshodne ani současná opozice. Zatímco ODS, KSČM a SPD jsou proti, TOP 09 je pro.

Šéf topky Miroslav Kalousek mluví o nutnosti přijmout euro dlouhodobě. „Po brexitu startuje diskuse o budoucnosti Evropy, na stole je model dvourychlostní Evropy. Hranice rychlého a pomalého pruhu půjdou po hranici eurozóny,“ nastínil na jedné z předvolebních debat minulý týden. Varoval před tím, že by se ČR mohla ocitnout na periferii. „Pak už se nás nebude nikdo na nic ptát,“ podotkl.

S tím však nesouhlasí ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Česká republika by podle něj měla primárně uspořádat referendum, a pokud se občané vyjádří pro nepřijetí, tak by si měla vyjednat výjimku. ODS to jasně deklaruje i ve svém předvolebním programu.

Piráti: euro nejdříve za pět let

Oproti tomu Piráti tvrdí, že referendum není potřeba. „Česká republika se zavázala euro přijmout hlasováním v referendu při schvalování vstupu do Evropské unie. Tento závazek je součástí přístupové smlouvy,“ píší Piráti v prohlášení. K přijetí eura by po splnění konkrétních podmínek mohlo podle Bartoše dojít nejdříve za pět let.

Podle lídra SPD Tomia Okamury je přijetí eura jen snahou nalákat lidi. „Já a naše hnutí SPD jsme zásadně proti přijetí eura v České republice, jelikož to není pro občany přínosem,” uvedl již před časem na svých stránkách. Přijetí eura by za současné situace znehodnotilo úspory lidí i podle KSČM.

Dosluhující premiér Sobotka v pondělí na sněmu Svazu průmyslu a dopravy prohlásil, že Česká republika musí zůstat v tvrdém jádru Evropské unie a co nejdříve, jakmile to bude možné, přijmout euro. Podle něj není jiná cesta.