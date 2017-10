„Poté, co je Sněmovna vydala, se to dalo očekávat každý den,“ konstatoval Kalousek. „Z toho, co prosakuje na veřejnost, je důkazů více než dost. Policie má slušně nabito,“ reagoval lídr topky.

Vicepremiér a lidovecký šéf Pavel Bělobrádek Novinkám sdělil, že by Babiš neměl zpochybňovat vyšetřovací a justiční instituce.

„Je potřeba nenapadat orgány činné v trestním řízení, ale dát jim prostor, aby pracovaly. Zpochybňování těchto autorit není ku prospěchu jejich fungování, kontrolní mechanismy tady existují,“ uvedl Bělobrádek.

„Teď teprve začínám rozumět tomu, proč Andrej Babiš přišel s tou kauzou lithium. Protože mi to připadá, že se snaží zřejmě překrýt problémy, které dohánějí jeho samého,” reagoval volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Babiš by si podle něj měl zamést před vlastním prahem.

Fiala: Babiš by to měl lidem vysvětlit



Předseda ODS Petr Fiala obvinění představitelů hnutí ANO komentoval se slovy, že by byl raději, kdyby volby rozhodoval střet programu a priorit jednotlivých stran.

„Je na Andreji Babišovi, aby veřejnosti tento problém vysvětlil. Já jsem k tomu, že by toho byl schopen, značně skeptický. My se snažíme voliče oslovit primárně pozitivní nabídkou,” zdůraznil Fiala.

Dodal, že pokud voliči nechtějí populisty opředené skandály a různými podezřeními, kteří se chystají vládnout s komunisty, ať volí ODS.

Šéf hnutí STAN Petr Gazdík Novinkám řekl, že si nemyslí, že by obvinění hrálo ve volebních preferencích ANO nějakou velkou roli. „Možná to hnutí ubere nějaké to procento, ale nečekám, že by se k němu voliči obrátili zády,” míní Gazdík.

Babiš a Faltýnek v pondělí Novinkám a Právu potvrdili, že je policie obvinila z dotačního podvodu. Oba dva proti tomu podávají stížnost. [celá zpráva]