Obyvatel bytu v Bílkově ulici se například poslední dva roky téměř nevyspal. Podívejte se na záběry z nočního života uživatelů Airbnb.

Jakub Vaculín bydlí v Bílkově ulici v centru Prahy sedm let. Problémy gradují poslední dva roky. „Jsou to třeba odpadky mimo koš, krabice od pizzy, tašky z nákupů... musíme je za ně vynášet, nepořádek na chodbách obecně, občas je tam vylitý alkohol. Navíc máme výtahy v mezipatrech, takže když jsou opilí, tak si spletou dveře a dobývají se nám do bytů, my tu máme všichni pejsky, umíte si to představit. A když si zapomenou klíče, tak se v noci snaží do domu dostat všemožnými způsoby, klidně zvoní úplně na všechny ostatní,“ vypráví Vaculín a dodává, že jeden z turistů se do domu dokonce snažil dostat bez klíčů tak, že rozbil sklo u předních dveří, které vedou k bytům.

Po centru Prahy denně projdou stovky lidí s kufry hledajících byty, které si pronajali díky Airbnb.

FOTO: Novinky

Noční klid

Tohle slovo je turistům samozřejmě cizí. Do Prahy se přijeli pobavit a to, že v domě, kde jsou ubytovaní, žijí i pracující lidé, je nezajímá. „Velmi často se děje, že ve dvě ve tři ráno přijdou do bytů, otevřou si okna, ze kterých kouří, a když má bytová jednotka ve společném vnitrobloku balkon nebo terasu, tak pokračují v bujarém veselí do ranních hodin. Jedna skupina dokáže takhle vzbudit celý vnitroblok,“ řekl Novinkám Vaculín.

Pomoci se nájemníci nedovolají

Trvalí nájemníci se při problémech vždy snaží kontaktovat majitele bytů, kteří tvrdí, že si z poptávajících pečlivě vybírají. Ubytovaní vám však ve tři ráno telefon samozřejmě nezvednou. „Když se nedaří je vlastními silami utišit, voláme městskou policii. Musím říct, že oni se snaží pomoct, ale nemají se jak dostat do toho bytu, když se celý pronajímá a nikdo jim neotevře,“ vysvětlil Vaculín.

Radnice

Problémem se dlouhodobě zabývá i radnice Prahy 1, starosta Oldřich Lomecký spojuje s Airbnb čtyři druhy problémů - narušení vztahů sdružení vlastníků jednotek kvůli hluku či nepořádku, druhým druhem problémů je nerovnost podnikatelského prostředí, protože hotely platí poplatek z lůžka a poplatek z ubytovací kapacity, které provozovatelé Airbnb většinou neplatí. Třetí druh problémů jsou bezpečnostní rizika a čtvrtý vybydlování centra.

Poplatky

Praze 1 na poplatcích unikne ročně několik miliónů korun. „Poplatky jsou dva. Jeden je místní poplatek - šest korun za lůžko na den, druhý je rekreační - patnáct korun za lůžko na den. V podstatě výnosy, které z toho jsou, jsou řekněme do 5 miliónů ročně. Není to určitě částka, kterou bychom v rozpočtu zásadně postrádali. Daleko větším problémem je to, že mizí lidé z centra (stálí obyvatelé - pozn. red.), ztrácí se tu bytová kapacita,“ vysvětlil Lomecký.

Radnice se tímto problémem zabývá ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Rozhodně prý není řešením Airbnb zakázat. „Městská část Praha 1 eviduje z hlediska poplatkové povinnosti téměř tisíc poplatníků, kteří se přihlásili k místnímu poplatku. Na druhé straně server Airbnb uvádí, že v oblasti Prahy 1 má tři tisíce nabídek ubytování v bytech. Už jenom tato dvě čísla když srovnáte, a kdyby bylo jenom polovina nadsázka, tak nejméně o 50 procent příjmů přichází radnice Prahy 1,“ řekl místopředseda Hospodářské komory Filip Dvořák a nastínil, že v poslední době se pracuje na úpravě evidence poplatníků tak, aby se jednoduše dali identifikovat ti, co platí, a ti, co ne.