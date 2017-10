V rámci diskuze během Dne podnikatelů ČR přednesl politikům podnikatelské stížnosti předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček.

Podle Havlíčka drobné firmy spatřují největší problém až ve třiceti různých kontrolách, které musí za rok absolvovat. „To je věc, která se musí v novém prohlášení vlády objevit a musí se s tím něco dělat,“ kritizoval vládu Havlíček.

Byrokracie narostla, shodují se lídři stran

Omezení byrokracie si vláda přitom prosadila i do programového prohlášení. Členové vlády se společně shodli na tom, že boj s byrokracií se jim nezdařil.

„Myslím si, že byrokracie narostla. Je to škoda a chyba. Nesu za to politickou spoluodpovědnost,“ přiznal na debatě Bělobrádek. Klíč k menší administrativní zátěži je podle něj v elektronizaci veřejné správy a snížení počtu úředníků.

„Jsou to slabiny České republiky. Já si to uvědomuji. Jsou to úkoly, které tu zůstávají,“ komentoval stížnosti podnikatelů po debatě Novinkám Zaorálek.

Lepších výsledků by vláda mohla dosáhnout i podle Andreje Babiše. Nepopularita vlády v této oblasti podle něj může být spojena i s tím, že zavedl podle jeho slov nepopulární EET či kontrolní hlášení.

Mimo jiné připustil, že je ochoten debatovat o tom, že podnikatelé, kteří mají roční obrat nižší než půl miliónu korun, by mohli být z EET vyňati. Z EET by také mohl být vyjmut třeba prodej kaprů. Představitelé vládních stran se dále shodli na tom, že je třeba podporovat malé a drobné podnikatele.

Babiš: Co je velká firma

Shoda naopak nepanovala nad tím, jak do Česka dostat více pracovníků či nad daňovým systémem. Zaorálek hovořil o prosazení progresivního zdanění a o tom, že si posvítí především na velké firmy.

„Obávám se centralizace, koncentrace a vlivu velkých. Chci, aby se velké podniky podílely mnohem více,“ řekl Zaorálek. S tím Babiš zcela nesouhlasil. „Já nevím, co Zaorálek myslí velkou firmou,“ reagoval s nadsázkou politik, jehož potravinářský gigant Agrofert nyní spravuje svěřenský fond.

Hnutí ANO podle něj chce prosadit stejné podmínky pro všechny. Babiš třeba připomněl, že by chtěl prosadit snížení základu daně podnikajícím fyzickým osobám.