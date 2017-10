Cílem projektu bylo v návaznosti na průzkumy zjistit proměny voličské přízně v uplynulých letech i to, koho preferují jednotlivé skupiny obyvatel.

Podpora ČSSD v minulých třech letech odpovídala asi 50 až 60 mandátům, až letos poklesla na 47 poslaneckých křesel. ANO mělo dlouhodobě šanci získat 70 až 80 mandátů, letos 84. KSČM má stabilní podporu odpovídající zhruba 25 mandátům a lidovci měli sílu získat přibližně deset mandátů. TOP 09 z podpory odpovídající asi 20 mandátům klesla těsně nad deset poslaneckých křesel, podpora ODS vykonala téměř zrcadlově opačnou cestu.

Sněmovna vybraná muži by se podle projektu příliš nelišila od dolní komory vybírané ženami. V mužské by asi bylo mírně víc poslanců za KSČM a ODS, v ženské by zase měly o pár poslanců víc KDU-ČSL a ANO.

Sněmovně volené lidmi nad 60 let by v uplynulých třech letech dominovaly strany ČSSD, ANO a s odstupem KSČM. Jen asi po deseti mandátech by připadlo také na KDU-ČSL a ODS. Dolní komora, kterou by volili lidé mladší 30 let, by se skládala z osmi až devíti stran. Nejsilnější by bylo ANO, o druhé místo by se přetahovaly TOP 09 a ČSSD. Až ke dvaceti mandátům by získali Piráti a ODS. Slušnou šanci na přibližně deset mandátů by měli také KSČM, Zelení, KDU-ČSL a hnutí Svoboda a přímá demokracie.