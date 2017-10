„Tím, že použila takhle brutální metody, jen nažene váhavé voliče do náruče separatistů. Neměla používat tak drastické prostředky, aby zabránila referendu,“ uvedl v ČT Svoboda, podle kterého se nyní Španělsko může zařadit mezi ‚černé ovce Evropy‘ vedle Polska a Maďarska.

„Ukazuje se, že problémy s demokracií má více členských států EU. Teď je módní poukazovat na Polsko a Maďarsko, ale teď se k tomu přidává Španělsko. Tohle má do fungující demokracie daleko,“ řekl europoslanec.

Stanislav Polčák, který je v europarlamentu za STAN, považuje ukázky ze Španělska za děsivé. „Jako by to ani nebyly záběry ze země EU, ale bohužel ano. To jsou snad obrázky z Ruska, ne ze Španělska,“ řekl Polčák v ČT. Ten chce na půdě europarlamentu pronést interpelaci. „Není možné střílet gumové projektily do voličů, kteří nesou v ruce volební lístek. Evropská komise by to měla odsoudit,“ uvedl Polčák.

Klaus: nepřijatelné, brutální



I podle europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM) je zásah španělské vlády absolutně nepřijatelný. Připomněla, že referendum o katalánské nezávislosti by ani nebylo závazné. „Jediný výsledek bude obrovská naštvanost lidí,“ řekla Konečná. Varovala, že něco podobného se může stát i v jiné zemi.

„Jsme pobouřeni brutalitou madridské vlády s jakou zasahuje proti dnešnímu referendu o nezávislosti v Katalánsku. Považujeme za nepřijatelné, aby kterákoliv vláda zneužívala ozbrojené síly, násilí a represe k potlačení těch, kteří chtějí svobodně vyjádřit svůj názor. Evropská komise v poslední době opakovaně kritizovala Polsko a Maďarsko za udajné nedodržování vlády práva i tzv. evropských hodnot a proto těmto zemím vyhrožovala se sankcemi. Žádáme Evropskou komisi, aby podobně odsoudila španělskou vládu za jeji nedemokratické a zcela nepřijatelné jednání,” uvedl bývalý prezident Václav Klaus.