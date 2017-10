Když Praha 9 zahajovala v roce 2014 projekt obytných buněk pro bezdomovce, viselo ve vzduchu mnoho otázek a nedůvěry. Pravidla, která byla předem nastavena, však byla k bezdomovcům nekompromisní. Udržovat v čistotě nejen sebe, ale i buňku, starat se o pozemek a hlavně - žádné návykové látky.

„Obrovským problémem jsou vždy drogově závislí, tam žádná pravidla nefungují. Ze začátku jsme se snažili, ale nikdy zde žádná dohoda neplatila, proto v současné době nemáme na území Prahy 9 v buňkách ubytovaného ani jednoho drogově závislého,“ řekl Novinkám radní pro dopravu a životní prostředí Tomáš Holeček.

Na území devítky se nachází celkem 28 buněk. Všechny jsou plně obsazeny. S blížící se zimou zájem o bydlení roste, problémem je však vždy najít vhodnou lokalitu pro její umístění. „Co se týká pozemků ve správě MČ Praha 9 nebo majetku hlavního města Prahy tak pozemků už tolik není. Naštěstí se nám však začínají ozývat i soukromí vlastníci, kteří jsou mimo obytnou zástavbu. Ti, kteří vlastní tyto pozemky nám nabízí bezplatně nebo za částku symbolické koruny možnost, abychom tam buňky umístili, bezdomovce ubytovali a oni tak pozemky udržovali,“ pokračoval Holeček.

Žádost o přístřešek projevují často i bezdomovci z jiných lokalit. „Nemůžeme ubytovat všechny, jsme limitováni počtem. Upřednostňujeme systém, který jsme od počátku začali. Vycházíme z kompletního seznamu bezdomovců na území Prahy 9, ti mají přednost,“ řekl Holeček a dodal, že buňky jsou pro bezdomovce spíše přechodným obdobím, mezi kterým jim radnice pomáhá nalézt zaměstnání nebo brigádu.

„Lidé na to reagují velice pozitivně. Sami vidí že bezdomovec má snahu vrátit se zpět do života. Pohlíží na ně jinak, než když se váleli na ulici a maminky chodily s dětmi do škol, které jim pokládaly otázky typu proč tady ty lidi leží. To se nám v drtivé většině podařilo odstranit. V létě zde byl pan primátor z Plzně se svým týmem. Přijel se podívat, protože by chtěl tento systém aplikovat i u nich. Nyní čekáme návštěvu z Liberce, kde by chtěli udělat totéž,” řekl radní.

Prahou 9 se budou inspirovat i jiná města

Městkou část Praha 9 stály černé skládky zhruba milion a půl ročně. Od doby, kdy byla zahájena spolupráce s bezdomovci se tato částka snížila na tři sta tisíc za rok.