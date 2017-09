Ve čtvrtek nás čeká nádherný jasný den s odpoledními teplotami, které se dostanou až na 22 stupňů. Dešťové přeháňky by se měly objevit pouze v Krušných horách.

Podobný ráz počasí bude také v pátek. Ranní mlhy se rozplynou a odpoledne se rtuť teploměru bude pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Po celý den by mělo být slunečno.

Poměrně vysoké teploty a sluníčko se udrží ještě v sobotu. Ranní teploty by měly být mezi 9 až 5 stupni, odpolední mezi 16 až 20 stupni.

V neděli se začne počasí pomalu kazit. Na Moravě a ve Slezsku by se mělo ještě udržet slunečné počasí do pozdního odpoledne, v Čechách se začne pomalu zatahovat a postupně se budou objevovat dešťové srážky. Večer by mělo pršet už na celém území České republiky. Ranní teploty 10 až 6 stupňů, odpolední 15 až 19 stupňů.

Začátek pracovního týdne a nového měsíce bude chladný a deštivý. Pondělí a úterý kompletně proprší. „Bude zataženo a výrazně se ochladí. Teploty se budou v pondělí pohybovat mezi 13 až 17 stupni, v úterý klesnou na 12 až 16 stupňů,“ uvedla Honsová. V podobném duchu se ponese počasí i po zbytek pracovního týdne. Teploty mezi 11 až 16 stupňů, pršet by mělo přestat kolem poloviny týdne.

„Letošní babí léto bude velmi krátké. Statistiky uvádějí, že průměrně trvá 14 dnů, v ojedinělých případech i 20 dnů, ale letos to budou pouhé čtyři dny,“ dodala Honsová.