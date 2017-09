Muži, kteří Třísku oživovali až do příjezdu záchranky, v médiích tvrdili, že jim posádka zakazovala skočit do vody, když viděli tonoucího, protože prý hrozí pokuta. Dvojice nakonec skočila do vody a bezvládné tělo vytáhla. Hamza jejich tvrzení odmítá, podle něj může jít o nedorozumění.

„Věříme, že jejich prohlášení bylo pouze důsledkem nepochopení situace, kdy svou roli mohla sehrát i určitá jazyková bariéra, a vyplynulo i z určitého smutku a zklamání, že přes vynaložené úsilí se nakonec život Jana Třísky nepodařilo zachránit,“ sdělil v úterý Právu Hamza.

K tonoucímu Třískovi připlouvala loď Labě z flotily společnosti Prague Boats. Dokládají to záběry pořízené lidmi z mostu a publikované na internetu.

Polákům prý zakázali skočit z horní paluby

„Posádka vyvinula velké úsilí o záchranu pana Třísky po jeho pádu z Karlova mostu do vln Vltavy, a i za pomoci polských cestujících ho dostala do sanitky ve velice krátké době. Záchranná akce byla provedena s vysokou profesionalitou a v koordinaci se složkami IZS,“ dodal Hamza.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Záchrana herce Jana Třísky po pádu z Karlova mostu

„Loď Labe zamířila k tonoucímu bez jakékoli prodlevy, v okamžiku, kdy se o něm posádka dozvěděla. Je nutno zdůraznit, že posádky lodí mohly na rozdíl od lidí na mostě tělo ve vodě těžko spatřit, úhel pohledu jim to ztěžoval,“ dodal Hamza.

Dvojice turistů z Polska tvrdí, že jim posádka bránila v záchraně, Hamza to ale důrazně odmítá. „Posádka jim ve skutečnosti zabránila skočit do vody z horní paluby v okamžiku, kdy loď k tonoucímu manévrovala, a to z toho důvodu, že by tím ohrozili sebe i samotnou záchrannou akci,“ uvedl.

„Jsme polským pasažérům vděčni za jejich pomoc po vytažení tonoucího z vody, kdy velice výrazně pomohli s jeho oživováním, nutno však říci, že v první části záchranné operace bohužel někdy snahy o záchranu spíše komplikovali,“ dodal.

Záchranka: Perfektně zvládnutá první pomoc



Mluvčí pražské záchranky Jana Poštová Právu řekla, že první pomoc byla perfektně zvládnutá, zejména šlo o komunikaci s operačním střediskem, které na dálku zachránce instruovalo, co mají dělat. Tříska byl po pádu do Vltavy ve vážném stavu, později bohužel zemřel v pražské Ústřední vojenské nemocnici.

Tříska podle dosavadního policejního vyšetřování spadl do vody nešťastnou shodou okolností, stále se ale vyslýchají svědci a prověřují kamerové záznamy. Podle kolegů Třísky z umělecké branže se mu stal osudným jeho rituál, při kterém se prý pravidelně před filmovou rolí chodil dívat na Prahu z Karlova mostu. Tento týden měl začít točit nový film.

Pohyboval se ale na mostě riskantně přes zábradlí směrem k řece. Do vody spadl od sousoší svatého Václava, Norberta a Zikmunda.