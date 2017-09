Naše rozhodnutí opustit instituci Evropské unie je přihlášením k naší představě o tom, jak by měla fungovat demokracie. Britové chtějí mít větší vliv na rozhodování, která ovlivňují jejich každodenní život, a to znamená, že se musí rozhodovat v Británii a musejí rozhodovat ti, kteří jsou přímo zodpovědní britskému lidu.

Přesto dál zůstáváme hrdými členy rodiny evropských zemí. Neotáčíme se k Evropě zády. Víme, že úspěch EU je i v našem zájmu i v zájmu celého světa. Náš život se nyní pochopitelně změní. Dobře víme, že není možné, aby Británie odešla a vše zůstalo při starém. Nesnažíme se předstírat, že je možné ponechat si výhody členství, a přitom neplnit povinnosti z něj vyplývající. Chceme dál pokračovat ve spolupráci k oboustrannému prospěchu.

Vážíme si vás

Naším úkolem je nyní vytvořit nový rámec, který umožní úzkou ekonomickou spolupráci, ale zmíněná práva a povinnosti postaví do nového a odlišného vztahu. Ten nechceme začínat od nuly, jako to činí jiní partneři během vyjednávání dohod o volném obchodu.

V den, kdy opustíme Unii, budou u nás platit tatáž pravidla a předpisy jako v EU. Při budování nového ekonomického partnerství pro nás není otázkou, jak naše pravidla a předpisy budou vypadat, ale jak postupovat, když si jedna strana přeje zásadní změnu. Dalším důležitým tématem je budoucí postoj k unijním občanům žijícím ve Spojeném království a k britským občanům žijícím v členských zemích EU.

Všem občanům EU, kteří se usadili v Británii, opakuji: chceme, abyste zůstali, vážíme si vás a děkujeme za váš příspěvek k životu naší společnosti. Jedním z mých prvořadých cílů při jednání s Unií je zajistit, abyste u nás mohli žít tak jako doposud. Chci proto vtělit dohodu o vašich občanských právech přímo do britské legislativy. Nikdo by neměl pochybovat o nezávislosti našich soudů a důslednosti, s níž pak budou hájit práva jednotlivců.

Británie bude vždy stát na straně svých přátel a spojenců při obraně občanských svobod, demokracie, lidských práv a právního státu. Naše rozhodnutí opustit Evropskou unii v žádném případě neznamená odklon od tohoto dlouhodobého závazku.

Nová dohoda

Totéž platí o našem příspěvku k evropské bezpečnosti. Spojené království vynakládá na obranu nejvíce v Evropě a globálně má jedny z největších výdajů do rozvojové sféry. Máme rozvinutou a rozsáhlou diplomatickou síť a naše bezpečnostní a zpravodajské složky, policie a soudnictví jsou na špičkové světové úrovni. Chceme s EU spolupracovat, jak nejtěsněji to bude možné, chránit naše občany, prosazovat naše hodnoty a zajišťovat bezpečnost evropského kontinentu.

Proto navrhujeme uzavřít novou a smělou strategickou dohodu, která by poskytla komplexní rámec naší budoucí bezpečnosti a umožnila by spolupráci v oblasti soudnictví i trestního práva – navrhujeme smlouvu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií.

Británie je bezpodmínečně oddána zachovávání evropské bezpečnosti. Nadále tudíž budeme nabízet pomoc a asistenci členským zemím Evropské unie, které se stanou obětí ozbrojené agrese, terorismu a přírodní nebo člověkem způsobené katastrofy.

Nebudete za nás platit nic navíc

Chceme rovněž dát záruky zbývajícím členským zemím EU včetně České republiky ohledně unijního rozpočtu.

V této oblasti zazněla některá přehnaná a zavádějící tvrzení, což můžeme v posledku vyřešit jedině v rámci urovnání širšího okruhu otázek. Nechceme však, aby se naši partneři báli, že budou muset kvůli našemu odchodu platit ve zbytku rozpočtového období více a dostávat méně.

Jasně deklaruji, že Británie dodrží závazky, které dala v době našeho členství v Unii. Cíle, které jsem si stanovila, mají vést k dlouhodobému partnerství, v němž EU a Británie budou moci spolupracovat k vzájemnému prospěchu svých občanů.

Přechodné období

Máme-li k tomuto novému vztahu dospět hladce a spořádaně, je v oboustranném zájmu, aby vzniklo přechodné období. Jeho délka by se měla docela jednoduše odvíjet od délky přípravy a zavádění nových prvků našeho budoucího vztahu do praxe; očekáváme, že to bude trvat zhruba dva roky.

Již nyní jsme dosáhli značného pokroku. Budeme-li dál jednat v partnerském a přátelském duchu, věřím, že dokážeme sporné body vyřešit rychle a ve vzájemné úctě.

Pak současná éra nevstoupí do evropské historie jako éra ukončení jednoho vztahu, nýbrž jako období začátku nového partnerství. Bude to začátek společné budoucnosti, v níž Spojené království a Evropská unie bok po boku svým občanům vytvoří nové příležitosti a zajistí prosperitu.