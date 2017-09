Během pondělí bude doznívat tlaková níže a během dopoledne bude ještě pršet. Srážky budou postupně ustávat a odpoledne se přechodně i vyjasní. Teploty by se měly pohybovat mezi 13 a 17 stupni.

V úterý se začne do Česka nasouvat od východu výběžek vysokého tlaku vzduchu, který s sebou přinese slunce a příjemné teploty, které by se na některých místech mohly dostat i nad 20 stupňů. „Je to teprve šestý den od počátku září, kdy by se teploty měly pohybovat nad 20 stupňů,“ uvedla Honsová.

Ještě lepší počasí nás čeká ve středu. Ráno sice bude mlhavé, ale po rozpuštění mlhy bude jasno nebo polojasno. Ranní teploty se budou pohybovat v intervalu 10 až 6 stupňů, odpoledne 18 až 22 stupňů.

Ve čtvrtek bude podobný ráz počasí pokračovat. Čeká nás jasno s odpoledními teplotami mezi 18 až 22 stupni. Jen ojediněle při zvětšené oblačnosti by se mohly objevit přeháňky, spíše ale na horách.

V pátek bude jasno nebo polojasno, ranní teploty 10 až 6 stupňů, odpolední teploty opět mezi 18 až 22 stupni.

O víkendu se už začne počasí pomalu měnit. „Do Česka se začne pomalu od západu nasouvat brázda nízkého tlaku vzduchu,“ uvedla Honsová. Zpočátku bude polojasno, které se postupně bude měnit na oblačno. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 5 stupni, odpolední mezi 16 až 20. Opět se začnou objevovat přeháňky. „Dosavadní modely nám předpovídají na pondělí déšť a začne se ochlazovat,“ dodala Honsová.