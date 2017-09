V úvahu připadá buď brazilský Embraer ERJ 135, nebo kanadský Bombardier Global 7000. V obou případech by se jednalo o investici mezi jednou a 1,5 miliardy korun.

„Ministerstvo obrany připravuje průzkum trhu v kategorii nových proudových dopravních letounů s kapacitou okolo 30 osob a s variabilní konfigurací vnitřního prostoru pro využití pro MEDEVAC,“ řekl Právu mluvčí obrany Petr Sýkora. Dodal, že průzkum trhu by měl skončit na jaře příštího roku.

Končí challenger a dva kusy Jak-40

Armádní letadla používají politici pro zahraniční cesty, vojáci na lety do misí, výjimečně české sportovní reprezentace. Také s nimi vojáci létají pro zraněné české občany do zahraničí nebo přivážejí pacienty z ciziny na operace v rámci vládního zdravotně-humanitárního programu ČR pro země zasažené humanitární krizí či přírodní katastrofou (MEDEVAC). Např. v létě museli vojáci stáhnout jeden Airbus A-319 z Afghánistánu, aby s ním mohli letět lékaři pro teroristou zraněnou Češku do Egypta.

Nový letoun by měl výhledově nahradit starší tryskáč Challanger CL-601, který by měl létat do roku 2021. Pak by měl projít zásadní opravou, tzv. vyšší revizí. K té ale nemusí dojít. „Rozhodnutí padne na základě porovnání všech výhod-nevýhod jeho dalšího provozu oproti pořízení nového letounu,“ dodal Sýkora. Challenger prošel roku 2011 generální opravou za 200 miliónů korun.

Ve vládní letce jsou ještě dvě menší proudová letadla sovětské výroby Jak-40. Tyto stroje armáda používá již 40 let. Ale za tři roky definitivně skončí. „Další provoz bez značné investice do modernizace avioniky, prodloužení technické životnosti draků a motorů nebude možný, proto bylo rozhodnuto o ukončení provozu v roce 2020,“ uvedl mluvčí.

Tzv. vládní letka se skládá ještě ze dvou proudových Airbusů A-319, čtyř vrtulových transportních letounů Casa-295M a šesti vrtulových L-410.

Před časem obrana uvažovala, že přikoupí ještě jeden airbus, ale z toho sešlo. Na spadnutí je ale nákup dvou nových letounů Casa za 2,4 miliardy korun, které by měla armáda dostat v roce 2019 a 2020.

Dva airbusy používá armáda už deset let. S jedním vojenští piloti nalétali devět a s druhým šest tisíc hodin. Jejich životnost je okolo 40 let nebo až 77 400 letových hodin. Do vládní letky patří také vrtulníky Mi-8 v salónní verzi, které jsou také už na kraji životnosti a podle armádních plánů je bude muset obrana do pěti let nahradit.

Pronájmy vyjdou na 700 tisíc za hodinu

Potřebám armády ale letouny z vládní letky nedostačují, a zvláště pro přesun techniky do Afghánistánu nebo afrického Mali musí využívat aliančního programu Salis. V něm si země NATO pronajímají ruské a ukrajinské obří letouny.

„V roce 2016 bylo celkem využito 43 letových hodin letounu Antonov An-124 a 90 letových hodin letounu Iljušin Il-76, za které bylo celkem uhrazeno 91,75 miliónu korun,“ řekl Právu mluvčí Sýkora. Jedna letová hodina tedy vyšla na 700 tisíc.

Společně s Němci?

Ale ani to vojákům nestačí, a proto jednají s Evropskou obrannou agenturou o pronájmu 150 hodin dopravního a tankovacího letounu Airbus A-330. Armáda by výhledově mohla také začít létat novým dopravním letounem A-400M německé Luftwaffe.

Německé letectvo si objednalo 53 kusů těchto letadel, kterým chtějí evropské země nahradit americké Herculesy C-130, ale chce jich používat pouze 40 a hledá, jak dalších 13 strojů využít.

Němci proto oslovili i české ministerstvo obrany. „Německá strana nabídla pronájem letových hodin nebo i vytvoření společné jednotky,“ řekl Právu zdroj z obrany. Do Německa se proto už chystá expertní tým, který by měl zjistit možnosti.

Obrana se také snaží najít generální přepravce, kteří by dlouhodobě zajistili dopravu vojáků a techniky letecky, po silnici, po železnici i po vodě. Letos vypsala už podruhé zakázku v hodnotě tří miliard korun na poskytování přepravy v příštích třech letech. Ale musela výběrové řízení znovu odvolat. „Zakázka bude zrušena, protože žádost o účast podali pouze dva uchazeči – jinými slovy, nebyl naplněn požadovaný minimální počet tří uchazečů,“ řekl Sýkora.