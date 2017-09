Bundy a kabáty jen tak neodložíme, víkend proprší a bude chladno

Astronomický podzim sice začíná už v pátek, ale vypadá to, jako kdyby byl v Česku skoro celé září. Jinak tomu nebude ani o víkendu, kdy nás čeká velké množství srážek. Na babí léto to zatím nevypadá. Novinkám to řekla meteoroložka Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.