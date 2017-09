Kandidujete do sněmovních voleb za ANO na 18. místě královéhradecké kandidátky. Proč, když za hnutí jste už tři roky senátorem?

Hlavně jsem tím chtěl ukázat, že jsem po třech letech nezměnil svůj postoj k hnutí ANO a k Andreji Babišovi. Tím říkám, že Hlavatý dál podporuje a hlásí se k ANO. Jestli zůstanu v Senátu, nebo skončím ve Sněmovně, nevidím jako rozhodující.

Jste v regionu známý, takže lze předpokládat, že vás voliči vykroužkují nahoru. Znamená to, že byste se stal poslancem a senátorský mandát byste pustil?

S vykroužkováním nepočítám, na kandidátce je na čelných místech spousta osobností a kvalitních kandidátů, za kterými je spousta práce v jejich životě. Je ale pravda, že Sněmovna má proti Senátu rozhodující slovo.

Sněmovna má rozhodující slovo. Často si ale říkám, že já blbec měl vzít toho hejtmana

V horní komoře sice můžete na přípravě nějakého zákona strávit hodiny a hodiny, ale může to být k ničemu, protože zjistíte, že si ho dolní komora stejně upravila podle sebe.

Ve Sněmovně je ale mnohem dravější prostředí…

Je pravda, že Senát je na první pohled kultivovanější, ale i tam je konkurenční prostředí. Z 27 let podnikání vím, co je velká dřina, tvrdá a neúprosná konkurence, hledání argumentů a protiargumentů, jaká mají vaše rozhodnutí dopad na ostatní, a hlavně, co je zodpovědnost, která politikům chybí. Často si ale říkám, že já blbec měl vzít toho hejtmana.

Jak to?

Protože si myslím, že jako hejtman bych dovedl být hodně prospěšný nemocnici ve Dvoře Králové. Krajský holding Královéhradeckého kraje si totiž představuje, že by měly zůstat jen tři krajské nemocnice – Náchod, Jičín a Trutnov. Dlouhodobě stabilní a výkonnostně slušný, ale relativně malý Dvůr Králové jim do skupiny nepasuje, tak se váhá s výstavbou dvou nových operačních sálů. Mně ale jde o to, aby akutní péče zůstala v takovém rozsahu, v jakém tady je desítky let.

Nenahlodalo vaši důvěru v Babiše jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo?

Ne, protože si myslím, že bychom se neměli stále hrabat v tématech z minulosti. Nemám na to čas ani já, ani republika. To je jako při řízení auta. Když se budete stále dívat do zpětného zrcátka, tak se nakonec vybouráte.

Policie si to však nemyslí.

Mám podezření, že kauza Čapí hnízdo přišla před volbami. Nemám nic proti tomu, aby se věc vyšetřila, ale nebudu Babiše odsuzovat. Vezměte si, co všechno se nadělalo kolem korunových dluhopisů, a teď si v novinách přečtu, že Finanční správa kvůli nim zkontroluje 1500 firem a osob za sto miliard. A vytáhl se jen Babiš. Myslím si, že Babiš tomuto státu hodně přinesl a přináší. Pro mě je obrovská výhoda, že je podnikatel. Když vidíte, jak se všechno mění, jak se mluví o inovacích, tak pro mě Babiš představuje člověka, který vnáší inovace do politiky.

Prezident Miloš Zeman opakovaně řekl, že sestavením vlády pověří vítěze voleb. Pokud by ANO vyhrálo, byl by pro vás Babiš důvěryhodným premiérem, kdyby měl na krku trestní stíhání?

Vždycky si představuji, co bych dělal v pozici toho druhého. Předsedu vlády jmenuje prezident republiky, a koho jmenuje, je jeho záležitost.

Pokud by ANO sestavovalo vládu, kývl byste na nabídku stát se ministrem?

Vůbec o tom neuvažuji. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel a nikdo mně to ostatně ani nenabízel. To, co dělám, mě baví. V čem ale s Babišem souhlasím, je to, že by vláda měla fungovat jako jeden tým. Její členové by se k sobě měli chovat jako spoluhráči, ne jako protihráči, kteří vás opakovaně faulují. To umí každý. A pokud budete sledovat osobní prospěch, tak ti dobří lidé za vámi nepřijdou, to jsem za svůj život poznal. Vytáčí mě, když se tvrdí, že stát nejde řídit jako firmu. Představa, že Babiš autokraticky rozhodne, je úplně mimo. Tak se firma řídit nedá. Nejdřív si musíte lidi poslechnout, pak se s nimi pohádat a nakonec se dohodnout na řešení, abyste mohli táhnout za jeden provaz. To ví každý, kdo v nějaké firmě kdy pracoval.