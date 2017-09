„V prohlášení vlastníka máme stanoveno, že lodžie je společným prostorem domu. Ve stanovách a v domovním řádu pak máme uvedeno, že ve společných prostorách je zakázáno kouřit, což tudíž dopadá i na lodžie. Většina obyvatel toto ustanovení schválila,“ řekla Právu předsedkyně jednoho z počernických SVJ, jež si nepřála být jmenována.

Většina je pro

K tomuto kroku podle jejích slov přistoupili ve chvíli, kdy se jim v létě začaly množit stížnosti uživatelů bytů na to, že kvůli cigaretovému kouři ani nemůžou otevřít okno. „V baráku máme 54 bytů. Valná část vlastníků rozhodnutí uvítala,“ uvedla pro Právo tato předsedkyně SVJ.

„Někteří vlastníci se ale podivovali nad tím, že si nemůžou zapálit cigaretu ani na vlastním balkóně,“ dodala s tím, že případné nedodržení zákazu chce SVJ řešit hlavně v rovině vzájemné dohody. Spory se sousedy kuřáky, jejichž cigaretový dým obtěžuje ostatní bydlící, jsou ve větších domech celkem běžné. Podle odborníků se ale situace ještě vyhrotila poté, co nedávno začal platit protikuřácký zákon. Lidé v něm hledají oporu k razantnímu řešení podobných sousedských konfliktů. Ale marně.

V případě lodžií a balkónů nejde totiž o veřejný prostor. Regulovat kouření v domě však umožňuje domovní řád nebo společné stanovy SVJ. Balkón či lodžie, když jsou ve výlučném užívání vlastníka přilehlého bytu, v nich však mohou být definovány jako společný prostor domu, v němž je kouření zakázáno.

„Stejně jako majitel restaurace může zakázat kouření na předzahrádce restaurace podle ustanovení občanského zákoníku na ochranu práv vlastníka, tak pokud se členové SVJ, jako majitelé bytů a spoluvlastníci společných prostor většinově shodnou na tom, že se na lodžiích a balkónech nesmí kouřit, mají na to právo,“ uvedl realitní makléř Martin Sládek. Přestože se v oboru pohybuje již několik let, s podobným zákazem se však ještě nesetkal.

A co soud?



„Teoreticky by šlo tento zákaz obejít tak, že se kuřák vykloní z lodžie, a tím je mimo její prostor,“ doplnil s úsměvem Sládek. Jeho názor potvrzuje i advokátka Lucie Pražáková, která se zabývá nemovitostním právem.

„Zakázat kouření na balkónech není obvyklé, ale zákaz by mohl obstát jako platný. Vymahatelnost jeho dodržování je však nízká. Společenství vlastníků není oprávněno vlastníky jednotek nebo osoby užívající byt pokutovat a obrátit se na soud by bylo ve většině případů zbytečné,“ uvedla.

Uspět v soudním řízení by bylo možné?

„Ano, ale jen tehdy, pokud by kouř od souseda obtěžoval ostatní obyvatele domu nad míru přiměřenou poměrům. Co je míra přiměřená poměrům by posuzoval individuálně soud, ale nejspíše by se muselo jednat o velmi časté kouření více osob. U jednorázového či občasného kouření na balkóně či lodžii by soud žalobě nejspíše nevyhověl,“ uzavřela pro Právo Pražáková.

