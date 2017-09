Rozhodnutí o típnutí poslední cigarety učinili Jana a Martin v březnu.

Oba navštívili Centrum pro závislé na tabáku na Karlově náměstí v Praze, kde absolvovali vyšetření, sezení s lékařem a nafasovali léky, které jim měly v boji se zlozvykem pomoct.

Jana bojuje

Přestože letitá kuřačka Jana nevěřila, že by nad chutí si zapálit zvítězila, zatím se jí to docela daří. „Nekouřím pořád. Mám na to dokonce aplikaci. Mám 162 dní bez cigaret, počet nevykouřených cigaret je 3252, ušetřené peníze 16 262 korun...,“ vyjmenovává matka devítileté dcery.

Přiznává ovšem, že dodnes s chutí na cigaretu bojuje. „Občas se mi stane, že na ni mám chuť, ale překonám to. Myslím, že je to boj na celý život,“ říká.

Jednou si i zapálila, ale nechutnalo jí to a cigaretu hned típla.

Bez léků by podle svých slov odříkání nezvládla. „I když je to možná placebo, já bych to bez nich nedala, pořád je beru. Když si je třeba nevezmu několik dní, už cítím chuť na cigaretu,“ svěřuje se.

Dodala, že život bez cigaret je mnohem lepší, byť během nekouření přibrala už asi deset kilo, které ne a ne shodit.

Martin opět kouří

Mladý motorkář Martin byl na začátku mnohem odhodlanější než Jana, ale neuspěl. „Vydržel jsem to tak tři měsíce, začal jsem zas na začátku července. Stalo se to tak nějak samo. Dal jsem si dvě tři a bylo to zase zpátky,“ přiznává Martin.

Neměl nějaký zvláštní důvod si zapálit, šlo prý prostě jen klasicky o „nervy“.

Jeho okolí není nadšené, ale nikdo ho prý nesoudí. Mladý muž se zatím na další kúru, která by mu pomohla skoncovat s kouřením, nechystá.