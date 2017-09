Výstraha se týká od nedělních 11:00 až do pondělních 01:00 okresů Karviná, Frýdek-Místek a Nový Jičín. „V oblasti Beskyd bude během odpoledne a večera trvale a vydatně pršet. Na menších tocích odvodňujících Beskydy není vyloučeno krátkodobé dosažení prvního stupně povodňové aktivity,” oznámili meteorologové.

V oblasti podle nich spadne 30 až 50 milimetrů srážek, což představuje 30 až 50 litrů vody na metr čtvereční. V noci pak již déšť postupně ustane.

Lidé by podle ČHMÚ měli při jízdě autem za silného deště zpomalit, protože hrozí nebezpečí takzvaného aquaplaningu. Při něm za rychlé jízdy po mokré vozovce ztratí pneumatiky přilnavost a vůz se stane neovladatelným. Lidé by také neměli vjíždět do vody při zatopení silnice nebo silném průtoku vody přes cestu. Hrozí také podemletí silnic a mostů.