Úleva by se týkala pouze fyzických osob, nikoliv firem. „Mnohé spojuje jedno téma: dluhová past. To je ten bludný kruh, ze kterého mnoho lidí nevidí východiska. Často to vzniklo z banálních důvodů. Opomenutí, zdržení. Nebo proto, že máte datovou schránku a nedíváte se do ní. Často se stane, že z banálního dluhu to kvůli penále naroste do neuvěřitelných rozměrů,“ řekl Horáček.

Navrhuje proto v příštím roce provést jednorázové odpuštění penále z dluhů fyzických osob vůči státu. „Jednak na daních, jednak na pojistném. Nenavrhuji odpuštění dluhů. Dluhy se musí platit. Ale penále. To odpusťme,“ prohlásil.

Odpuštění pokut by podle něj mohlo proběhnout při příležitosti stého výročí vzniku Československa. „Ministr financí má pravomoc odpustit penále na daních a ministr práce a sociálních věcí může odpustit penále na pojistném. Já se chci zasadit o to, aby stát nebyl dráb. Abychom věděli, že na prvním místě jsou lidé,“ objasnil své pohnutky prezidentský kandidát.

Zapojte se také, vyzval soupeře Horáček

Připomněl, že prezident nemá zákonodárnou iniciativu. „Ale já budu takovým prezidentem, který má iniciativu myšlenkovou. Já jsem seznámil se svým návrhem rozličné přední činitele. Neustále s nimi hovořím. Mám dobrou zprávu. Opravdu se raduji z toho, že dosud všechny schůzky byly velmi pozitivní. Že ti činitelé to vzali vážně a že se to uskuteční. A kdy jindy, než v tom dalším roce,“ dodal.

Ostatní prezidentské kandidáty, kteří mají již nasbíraných nutných padesát tisíc podpisů občanů za svou kandidaturu – tedy Jiřího Drahoše, prezidenta Miloše Zemana a Vladimíra Boštíka - vyzval, aby se zapojili do veřejné debaty a seznámili občany se svým programem.

„Řekněte, za čím stojíte a před čím se chcete vymezovat. Vyzývám ke kandidátským debatám. Jsem na ten střet programů připravený,“ dodal Horáček, kterého na peticích podpořilo již přes 70 tisíc občanů.

Registrace prezidentských kandidátů proběhne 7. listopadu. První kolo volby nové hlavy státu proběhne 12. a 13. ledna, druhé kolo o čtrnáct dní později. Zemanův nástupce se ujme funkce 8. března.