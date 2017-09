Proč jste nehlasovali jako poslanci ANO pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, když o to sami požádali?

Při diskusi v klubu převážil názor, že důvody k vydání jsou nepřesvědčivé. Svým odchodem ze sálu jsme chtěli dát najevo svou pochybnost.

Dřív jste říkali, že imunita je zbytečná. Proč jste s tím teď dělali takové ciráty?

Kvůli pochybnostem. Např. podle policie se mělo provinit dalších sedm lidí, a nikdo je nevyslechl. Tak se ptám proč? Obecně považuji imunitu za překonanou, ale nikdo nemůže chtít, abychom v každém případě hlasovali pro vydání, protože každý případ má svůj příběh.

Nemáte pochybnosti o Andreji Babišovi a jeho roli v kauze Čapí hnízdo?

Nepřijde mi to jako porušení norem a zákonů, které v té době platily. Stejně jako otázka korunových dluhopisů.

Vám nepřijde podezřelé, že velká firma udělá kroky, aby získala dotace pro malé a střední podniky?

Dotace získala malá firma.

Farma Čapí hnízdo patřila nejdříve Agrofertu, pak se z ní za pomoci anonymních akcií stala malá firma, která dosáhla na dotace, a po uplynutí zákonné lhůty se vrátila pod křídla Agrofertu. Na to upozorňuje policie. Vám to nepřijde podezřelé?

Ale zapomíná se, že ten podnikatelský záměr se ukázal jako ztrátový. A proto ho Agrofert koupil zpět, aby ztrátu vyrovnal.

Nezviklalo to vaši důvěru v Babiše?

Ne.

Třeba váš syn Matěj si o Babišovi myslí, že je to gauner, který patří za katr.

A co po mně chcete? To je můj syn, jiný člověk. My jsme dva lidi.

Mluvili jste o tom? Neovlivnilo to váš názor na Babiše?

Promiňte, hovory otce a syna při vší veřejnosti mé funkce jsou má soukromá věc.

Nevyčetl vám to Andrej Babiš?

Pan Babiš má také děti. Nebudu tvrdit, že je mi to příjemné, když má takto vyhraněný postoj. To mě netěší.

Je podle vás přijatelné, aby podezřelý a případně obviněný člověk byl premiérem?

Odsouzený určitě ne, ale nechme stroj spravedlnosti pracovat.

Zatím všechny strany své podezřelé lídry odstavily na vedlejší kolej. Probíhá taková diskuse v ANO?

U nás neprobíhá diskuse, že bychom se zbavili lídra, který má největší podporu ze všech politiků v zemi.

Není to jen kvůli tomu, že by bez Andreje Babiše ANO nemělo šanci?

Je normální, že se nikdo nechce zbavit nejlepšího hráče. Nejde o mou osobní ješitnost, ale vadí mi to klišé, že jsme ovce. Nebudu mluvit o sobě, ale je to urážka několika rektorů, profesorů a dalších kvalitních lidí z hornictví, policie nebo zdravotních sester.

Možná se může někdo cítit uražený, ale to nic nemění na otázce, na kolik by ANO mohlo bez Andreje Babiše fungovat?

To je hypotetická otázka, na kterou není důvod odpovídat, protože není důvod, aby bylo ANO bez Babiše. Protože nebyl usvědčen a odsouzen z podvodu.

Řeší to ale ostatní strany. Co jim po volbách řeknete, až přijdou a řeknou: S ANO do vlády půjdeme, ale bez Babiše?

Až k té hoře přijdeme, tak ji přejdeme.

Vaši voliči by si zasloužili odpověď na tuto otázku.

Voliči by si také zasloužili odpověď, jak se se současnou situací, která vyžaduje zásadní nápravu, srovnají tzv. zachránci demokracie a mesiáši, z kterých mi občas běhá mráz na zádech. Tady se mluví o tom, že pan Babiš někoho ohrožuje, ale podle mého ohrožení jsou někde jinde.

Kdo podle vás nese odpovědnost, že do vrbětického areálu pronikli zloději a odcizili tam volně se povalující samopaly?

Areál ve Vrběticích hlídá policie, která je za zabezpečení tohoto prostoru zodpovědná. Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR ho oplotil a nainstaloval čidla a kamery, díky kterým je jakékoliv narušení perimetru nahlášeno policii, která následně v místě zasahuje. Je na rozhodnutí velitele zásahu, zda a jaká opatření v souvislosti s tímto alarmujícím případem přijme.

Ministrem obrany jste byl celé volební období, což se v Česku ještě nestalo. Pokud byste měl příležitost, chtěl byste pokračovat?

Nechci se vyhýbat, ale nedokážu odpovědět. Situace je nepřehledná. Ta práce byla zajímavá, intenzivní a důležitá...

Ptám se na vaše přání či plány.

Plány si nedělám. Vše v mém životopisu bylo mimo plán, ať to byla práce velvyslance v Portugalsku, nebo ministra kultury v Tošovského vládě.

Zeptám se jinak. Byl byste raději ministrem zahraničí, nebo obrany?

Přání mohou vycházet pouze z dispozic. Byl jsem ministrem obrany, třikrát velvyslancem a úředníkem na ministerstvu zahraničí, poté jsem byl ve sféře kultury. To jsou tři domény, v kterých se orientuji. Nesním o ničem, co je úplně mimo. Ale také můžeme skončit v opozici.

Je ve hře, že budete kandidovat na prezidenta?

Možná vás to překvapí, ale ve vedení ANO jsme o prezidentské volbě nemluvili. Stejně jako ČSSD o tom rozhodneme až po sněmovních volbách.

Jste kritizován hlavně za pomalé vyzbrojování armády. Podle poslankyně ODS Jany Černochové jste vlastně nedotáhl žádný velký nákup. Jak se proti tomu hájíte?

Paní poslankyně mi vyčítá, že jsme za dva tři roky nenapravili to, co bylo zanedbáno v časech minulých. Deficit vybavení a rozpočtu armády byl obrovský.

Musíte ale připustit, že nákupy se vlečou a o potížích v sekci vyzbrojování vypovídá i to, že jste tam pětkrát vyměnil náměstka.

To je přece legitimní. Podívejte, kolik náměstků vyměnil ministr Zaorálek.

Ale ne na jednom místě. Proč je to tak horké křeslo?

Ministerstvo obrany je jako zaminované pole. Jedna moje předchůdkyně chodí k soudu, pravá ruka premiéra je kvůli kauze na obraně odsouzená. Zpochybňují se tu podpisy velkých akvizic před koncem vlády. Tady jsou všichni i na nižších funkcích pod obrovským tlakem. Tady je snadné spadnout do malérů, ne protože jste chtěl podvádět, ale protože jste jen něco přehlédl.

Zavedly se nové kontrolní mechanismy, které nezpochybňuji, ale které to neurychlují. Místo akvizičního náměstka vyžaduje obrovské množství schopností. Já jsem je neměnil, že by totálně selhali, ale břemeno bylo příliš velké. To je nejexponovanější místo ve státní správě.

Nepřipouštíte, že byste něco zanedbal?

Když náměstek neodváděl výkon, tak jsem hledal řešení. Rozdělili jsme agendu na strategické a běžné zakázky, protože pod jednou střechou se to nedalo zvládnout a rozdělením se to zrychlilo.

Proč není stále podepsán nákup radarů MADR? Nejdříve jste říkali na jaře, pak v srpnu, a stále nic.

Je to zakázka za 3,5 miliardy a izraelská strana byla velmi razantní a připravená. Vyjednávali jsme o každou větu, např. o penále. Expertní skupiny jezdily tam a sem a vše bedlivě posuzovaly.

Proč se stále nepodepisuje?

Protože musíme dělat kroky, které jsme nepředpokládali. Např. získat odborný posudek na tak složitou věc je nesmírně těžké. My můžeme být právem popotahováni, že jsme dali za odborný posudek šestimístnou částku a nakonec v posudku není stanovisko, o které se můžeme opřít.

Další věc je certifikovaný překlad smluv nebo bezpečnostní hlediska, které musí v určitých lhůtách posvětit NBÚ. Náš odhad byl na začátku příliš optimistický. Ale buďme fér, i u jiných armád je běžné, že se zakázky soutěží pět šest let.

Stihnete to podepsat do voleb?

To není důležité, důležité je, aby byla garance, že je to v pořádku.

Proč velké obchody – jako radary nebo vrtulníky – komplikujete tím, že chcete, aby byly dojednány na vládní úrovni? Nebylo by snazší a férovější vypsat výběrové řízení?

Je to z důvodů garance serióznosti.

Ale co námitka, že tím upřednostňujete ty, kteří umí prodávat zbraňové systémy přes svou vládu, proti těm, kteří to tak nedělají? U radaru to byla izraelská státní firma, u vrtulníků mají USA speciální vládní program.

V obou případech jsme oslovili víc vlád a nikoho podstatného jsme nevynechali.

U radaru jste kvůli tomu měli vyřadit švédskou nabídku.

Tu jsme vyřadili, protože předložili technicky horší nabídku. Navíc existoval pouze prototyp radaru, který nikdy nefungoval v praxi.