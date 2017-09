Někteří rodiče jsou zaskočeni. Na internetu se šíří obrázek „školního řádu“ neboli písemně stanovených podmínek docházky z jedné pražské mateřské školky. „Doteď jsme omlouvání se školkou řešili jako lidi. Domluvou. Teď to půjde povinně přes papíry. Zbytečná byrokracie, která ničemu nepomůže,“ napsal otec Tomáš B., který snímek na sociální síti zveřejnil.

V řádu se například píše, že zákonní zástupci musejí u dětí, které plní povinnou předškolní docházku, uvádět důvod nepřítomnosti. Žádost o uvolnění dítěte je pak nutné předat písemně na formuláři nejpozději dva týdny před uvolněním termínu.

„Neomluvená účast přes 20 ho­din měsíčně bude hlášena na OSPOD,“ stojí v podmínkách. „Příklad naprosto hloupé buzerace státu a omezování svobody normálních rodin. Přijela babička na návštěvu a chce tě vzít do zoo? Smůla, musíš do školky,“ komentovala nařízení na sociální síti Kateřina J.

Nadšeni z nových nařízení ovšem nejsou ani někteří samotní učitelé. „Na jedné straně chceme, aby se rodiče co nejvíc věnovali dětem, a na druhé jim to takhle komplikujeme. Jako učitelka odmítám nahlásit dítě na OSPOD, když pojede na týden k babičce nebo si ho rodiče nechají doma, když mají volno z práce,“ řekla Právu Věra, učitelka z mateřské školky na Pardubicku. „Školka má být pro rodiče partner, a tato nařízení z ní dělají spíše nepřítele,“ dodala.

Stejně jako v první třídě

Podle Martiny Podlipné, ředitelky mateřské školky v Líbeznicích, není zákon tak striktní a každá školka si systém nastavuje sama. „Zákon nestanovuje způsob omlouvání úplně přesně, ředitelé by to měli uchopit rozumně. U nás to funguje pořád stejně, děti se můžou omlouvat SMS nebo telefonem. Co se týče uvolňování na delší dobu, je to naprostá formalita, nevidím jediný důvod, proč bych neměla pustit dítě na hory nebo k moři na dva, tři, klidně čtyři týdny,“ řekla Právu Podlipná.

Novela sklidila kritiku také za to, že někteří rodiče už nemůžou posílat své děti například do lesních školek

Jiní pedagogové upozorňují, že tytéž povinnosti platí pro děti a jejich rodiče od prvního roku základní školy, a poslední předškolní rok školky je na to má jen lépe připravit. „Pro nás učitele je to víc práce, ale jakmile půjdou děti do první třídy, nastane zákonným zástupcům stejná povinnost,“ řekla Právu Zuzana, učitelka z mateřské školy.

Kombinace dvou školek? Riziko

„Vzhledem k tomu, že i v mateřské školce probíhá vzdělávání, není vůbec na škodu, že do školky děti chodit musí. Zvyknou si na určitý řád a vstup do první třídy je pro ně mnohem snazší,“ míní Zuzana.

Novelu školského zákona včetně ustanovení o předškolních školkách prosadila bývalá ministryně školství za ČSSD Kateřina Valachová. Záměr byl především přimět k pravidelné docházce děti z vyloučených lokalit. Jak nedávno upozornily Hospodářské noviny, k prvnímu zářijovému týdnu se do povinné předškolní docházky nezapsaly tisíce dětí, v Mostě chybí zhruba sto ze šesti stovek předškoláků.

Novela sklidila kritiku také za to, že někteří rodiče už nemůžou posílat své děti například do lesních školek: na předškolní rok se buď musí zapsat ve spádové registrované školce, nebo využít možnost individuálního vzdělávání a do školky musí chodit na pravidelné přezkušování. Někteří rodiče systém obcházejí.

„Náš syn chodil loni dva dny do lesní školky a tři dny do státní školky. Vzhledem k tomu, že je vyloženě venkovní dítě, nechtěl do klasické školky chodit celý týden. Přemýšleli jsme, jak to podáme kvůli novému zákonu ředitelce, a dospěli jsme k tomu, že jí to neřekneme a uvidíme,“ řekl Právu jeden z otců, který nechtěl být jmenován.

„Když jsme nastoupili, řekli jsme paní učitelce, že syn bude chodit jenom od pondělka do středy, jako vždy. Zapsala stejně jako loni, že tam má trvalou omluvenku, a bylo hotovo,“ svěřil se otec. Nový zákon ale nic takového neumožňuje, předškolák má chodit do školky od pondělí do pátku minimálně na čtyři hodiny denně.