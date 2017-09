Poslanci z komise chtějí závěrečnou zprávu dokončit do pátku. „Chceme navrhnout vládě a Sněmovně určitá opatření, která se mohou týkat například zpřesnění zákonů o ochraně osobních údajů či o svobodném přístupu k informacím nebo v tiskovém zákoně - vedeme o tom diskuzi, nemám konkrétní závěr,“ uvedl Plíšek.

Dodal, že zpráva by měla být zařazena jako první bod schůze příští úterý. Původně to přitom vypadalo, že Sněmovna vůbec úniky nestačí probrat. V kuloárech totiž kolovaly informace, že by schůze mohla skončit již tento pátek, aby se poslanci mohli věnovat horké fázi předvolební kampani.

To se ale podle Plíška nakonec nestane. „Teď máme informaci z jednání grémia, která říká, že tato zpráva by měla být projednána na pokračující schůzi příští týden. Sněmovna dala termín této komisi, tak by se měla se zprávou seznámit,“ míní Plíšek.

Video

Martin Plíšek o vyšetřovací komisi

Komise má termín na předložení výsledků 12. září. Vznik vyšetřovacího orgánu iniciovala ČSSD poté, co se v médiích objevily nahrávky rozhovorů šéfa hnutí ANO Andreje Babiše s dnes už bývalým novinářem MF Dnes Markem Přibilem, na kterých mluvili o faktech obsažených v policejních spisech.

Na jaře podpořilo vznik komise 82 poslanců, proti bylo jen ANO, Úsvit a část KDU-ČSL.