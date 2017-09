Lidovci by s ANO do vlády šli, ale bez Babiše

V pražském parku na Karlově náměstí dnes odstartovali lídři KDU-ČSL, oblečení ve žlutých tričkách, předvolební kampaň. Kromě předvolebních hesel a slibů padla řeč na to, zda by lidovci šli do vlády s ANO bez trestně stíhaného Andreje Babiše.