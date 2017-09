Firma z dohodnutých 37,8 miliónu korun totiž doposud nezaplatila ani korunu. Co bude dál s chátrajícím areálem, není jasné, jeho modernizace by spolkla desítky miliónů korun, které armáda nemá. To byl také důvod, proč se rozhodla jej před lety nabídnout k prodeji.

Podle Jiřího Caletky z tiskového oddělení ministerstva obrany skončí areál ve správě Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, což je příspěvková organizace zřízená ministerstvem. „Bude využit pro účely, které má tato organizace v popisu práce,“ doplnil Caletka na dotaz Práva, jaký bude další osud areálu. Konkrétněji se ale nevyjádřil. Pouze potvrdil, že armáda už ustoupila od záměru jej prodat.

Urgence k zaplacení nevedly



Do výběrového řízení se tehdy přihlásila firma AK&K Consulting International jako jediný zájemce. Kupní smlouvu podepsala v červenci 2015 a po schválení ministerstvem životního prostředí s ohledem na prodej pozemků v chráněné krajinné oblasti se stala platnou na sklonku roku 2016, kdy také armáda vystavila fakturu se splatností do 30 dnů. „Vítěz výběrového řízení nezaplatil kupní cenu ve stanoveném termínu, a to ani přes urgence,“ uvedl Caletka.

Ještě letos v březnu přitom firma dopisem ujistila ministerstvo, že nadále trvá z její strany zájem o dodržení již uzavřené kupní smlouvy s tím, že kupní cenu hodlá uhradit co nejdříve. Zdržení odůvodnila administrativními průtahy, které prý nebyly zaviněny z její strany.

Spousta vojáků, kteří zde byli na rehabilitačním pobytu, chodila do hospod mimo areál. Fungovalo to 365 dní v roce starosta Železné Rudy Michal Šneberger

Jak Právo zjistilo z obchodního rejstříku, zmiňovaná firma nevyvíjí v podstatě žádné aktivity a ze zveřejněného účetnictví vyplývá, že za předloňský rok vykázala ztrátu tři tisíce korun. Má základní kapitál 200 tisíc korun a vlastní ji 26letá žena, se kterou se nedá nijak spojit.

Objekt je v havarijním stavu



Areálu zotavovny dominuje hlavní budova z roku 1890, stojící u silnice v ostré zatáčce pod špičáckým sedlem. V roce 1970 byla v areálu postavena druhá budova známá jako Rixi B, která sloužila jako ubytovna pro zaměstnance zotavovny. V obou hlavních objektech mohlo být ubytováno až 140 hostů.

Vojákům patří areál od roku 1950, před sedmi lety ho kvůli havarijnímu stavu některých objektů museli uzavřít. Ještě v nedávné minulosti s ním přitom měli velkolepé plány. Na stole už ležel hotový projekt modernizace za desítky miliónů korun. „Protože se historie zotavovny datuje k roku 1890, je účelem záměru rekonstrukce dostavba areálu do podoby odpovídající účelu a současným požadavkům,“ píše se v podkladech pro povolení rekonstrukce z roku 1997.

Kompletní areál mělo po dokončení obnovy tvořit deset objektů včetně golfového hřiště. Kromě modernizace obou hlavních budov měl být součástí areálu plavecký bazén, bowlingové a squashové centrum, posilovna a solárium. Počítalo se rovněž s rozšířením parkovacích kapacit z 80 na 120 míst.

Klienti zotavovny podle starosty Železné Rudy Michala Šnebergera dlouhá léta oživovali klasický cestovní ruch. „Spousta vojáků, kteří zde byli na rehabilitačním pobytu, chodila do hospod mimo areál. Fungovalo to 365 dní v roce,“ dodal starosta.