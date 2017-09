Nejvíce přestupků bylo totiž zaznamenáno v testovacím provozu. Jedním z těch, který nebyl potrestán, byl i řidič automobilu řítící se patrně nejvyšší rychlostí naměřenou v českých dálničních tunelech vůbec.

Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) byla v tunelu v letošním roce naměřena u jednoho z řidičů rychlost 253 kilometrů za hodinu.

Kdo se jí dopustil, není známo, protože se tak stalo na jaře v testovacím režimu, kdy údaje ještě nebyly posílány policii. Jak potvrdil mluvčí ŘSD Jan Rýdl, nyní již není možné ani zpětně zjistit registrační značku ani typ vozidla.

Podle odborníků je taková rychlost v tunelu doslova kaskadérským kouskem.

Jak navíc řekl koordinátor BESIP pro Moravskoslezský kraj Pavel Rakus, nelze jí ani dosáhnout ve většině automobilů, takže muselo jít o velmi rychlý sportovní vůz.

Stoupá bezohlednost



„Na silnicích stále stoupá bezohlednost a agresivita. Bohužel je to spojené s hektickou dobou, ve které žijeme, každý pořád někam spěchá. Český člověk nedokáže dobrovolně dodržovat pravidla, a když někdo nemá ­žád­nou lidskou odpovědnost a neuvědomí si, že ohrožuje nejenom sebe, ale i další lidské životy, tak potom vznikají taková zvěrstva. Rychlost 253 kilometrů za hodinu, to už je na zašlapání do bláta,“ řekl Rakus.

Jak tvrdí ŘSD ústy svého mluvčího Rýdla, nyní by již nemělo hrozit, že některý řidič zůstane za překročení povolené osmdesátky nepotrestán.

Zkušební provoz v klimkovickém tunelu skončil v polovině května a od té doby by se již všechna data měla dostávat k policii. Přesto se ale podle zjištění Práva do správního řízení dostává jen velmi malá část záznamů. Podle údajů ŘSD bylo v tunelu letos naměřeno zhruba 340 tisíc vozidel překračujících rychlost. Každý měsíc jsou to tedy určitě desítky tisíc řidičů.

Čísla, která eviduje policie a správní orgán, jsou však daleko nižší. Výzvu k uhrazení pokuty zatím nedostala ani tisícovka provozovatelů vozidel.

„Od počátku ostrého provozu měření bylo v období od 10. května do 28. srpna oznámeno 7866 přestupků. Z tohoto počtu bylo oznámených 6582 vozidel cizích států, a tudíž neznámých provozovatelů. Malou část z celkového počtu představují i vozidla s právem přednosti v jízdě. Doposud bylo tedy vydáno 947 výzev k uhrazení částky,“ sdělila minulý týden mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Vysvětlila, že magistrát nemá z několika důvodů možnost sankcionovat provozovatele zahraničních vozidel. „I po spuštění lustrace vozidel (CBE) v rámci EU je jedním z podstatných ukazatelů zadávacích podmínek vedle uvedení mezinárodní značky příslušného státu i národní registrační značka ve správné verzi, tak jak jsou uvedeny na motorových vozidlech včetně diakritiky. Bez těchto údajů

nelze provést lustraci vozidla v žád­ném z registrů vozidel jiných států, a to ani v avizovaných dálkových přístupech,“ uvedla mluvčí.

Díky kamerám se jezdí pomaleji

„Detekce vozidel v Klimkovicích probíhá v tunelu, kde jsou obecně nepříznivé světelné podmínky, a kvalita pořízených snímků nám neumožňuje rozpoznat na registrační značce příslušný stát. Z výše uvedených důvodů nelze řešit takto oznámené přestupky cizinců v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla,“ dodala.

Takzvané úsekové měření, které instalovalo Ředitelství silnic a dálnic nejen v Klimkovicích, ale i v řadě dalších dálničních tunelů v ČR, přesto prokazuje své opodstatnění. Data totiž dokládají, že přítomnost kamer před tunely má výrazný preventivní efekt, řada řidičů se umravnila a ve sledovaných tunelech i na dalších místech s úsekovým měřením se podle statistik prokazatelně začalo jezdit pomaleji.